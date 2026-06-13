Cessione Reggina: ci siamo? Poi sarà il momento della programmazione e delle scelte

Il primo passaggio sarà capire quali figure societarie e dirigenziali guideranno il club

Dovrebbe succedere qualcosa in questo fine settimana. Il condizionale, però, è d’obbligo. Dopo settimane di voci, trattative date per vicine alla chiusura, rallentamenti e improvvisi cambi di scenario, attorno alla Reggina la prudenza è diventata necessaria.

La stagione ufficiale amaranto si è conclusa il 17 maggio, con la finale play off. Da allora è passato quasi un mese. Un mese lunghissimo per i tifosi, rimasti in attesa di capire quale sarà il futuro del club e chi guiderà la nuova fase societaria.

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Dalla trattativa con Rizzetta al gruppo romano

Per diverse settimane si è parlato della trattativa con Matt Rizzetta, raccontata più volte come vicina al traguardo. Una pista che sembrava poter arrivare alla fumata bianca, salvo poi subire un clamoroso cambio di direzione.

Il sorpasso è arrivato da parte del cosiddetto gruppo romano, che negli ultimi giorni ha preso quota fino a diventare il nuovo interlocutore principale nella partita per il futuro della Reggina.

Da quel momento è iniziata una nuova attesa. Più breve, almeno nei tempi, perché si parla di giorni. Ma per l’ambiente amaranto, già provato da settimane di incertezza, anche poche ore sembrano pesare come settimane.

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I tifosi aspettano la fumata bianca

Secondo i ben informati, non ci sarebbero dubbi: la fumata bianca potrebbe arrivare proprio nel corso di questo weekend. È la speranza di tutti. Perché solo con l’annuncio ufficiale si potrà iniziare davvero a ragionare sul nuovo corso. Il primo passaggio sarà capire quali le figure societarie e dirigenziali chiamate a guidare la Reggina. In particolare, l’attenzione sarà rivolta al comparto tecnico, snodo fondamentale per programmare la prossima stagione.

Prima i dirigenti, poi allenatore e squadra

La scelta dei dirigenti rappresenterà il primo vero segnale della nuova proprietà. Da lì passeranno tutte le decisioni successive: l’individuazione dell’allenatore, la costruzione dell’organico, le strategie di mercato e gli obiettivi sportivi.

Il tempo, intanto, continua a scorrere. Le altre società si muovono, programmano e iniziano a mettere i primi tasselli. La Reggina, invece, resta ancora ferma al punto più importante: la definizione del proprio futuro societario.

Un weekend che può cambiare lo scenario

Il fine settimana potrebbe quindi essere quello decisivo. Ma dopo quanto accaduto nell’ultimo mese, meglio evitare certezze. La Reggina e i suoi tifosi aspettano una notizia ufficiale, l’unica in grado di mettere fine a una fase diventata ormai troppo lunga.