Claudio Lotito sulla Reggina: ‘Sono solo chiacchiere…’

“La Lazio non è in vendita”, lo ribadisce Claudio Lotito, intercettato dall’agenzia Dire nei corridoi del Senato il presidente biancoazzurro dopo il comunicato della società. E ora, forse, ha messo gli occhi sulla Reggina. Magari per fare un favore all’amico di Forza Italia Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria? si legge ancora su dire.it: “Non è vero– risponde- sono solo chiacchiere…”.