Claudio Lotito sulla Reggina: ‘Sono solo chiacchiere…’
Il presidente della Lazio risponde alle domande dell'agenzia Dire
12 Giugno 2026 - 09:07 | Redazione
“La Lazio non è in vendita”, lo ribadisce Claudio Lotito, intercettato dall’agenzia Dire nei corridoi del Senato il presidente biancoazzurro dopo il comunicato della società. E ora, forse, ha messo gli occhi sulla Reggina. Magari per fare un favore all’amico di Forza Italia Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria? si legge ancora su dire.it: “Non è vero– risponde- sono solo chiacchiere…”.
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