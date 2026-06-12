L’ex Reggina Cozza sulla trattativa per la cessione del club. Poi le stoccate a Torrisi

Su Gazzetta del Sud troviamo l’intervista all’ex capitano e allenatore della Reggina Francesco Cozza. Si parte subito dalla domanda che riguarda il futuro del club: “Chi vincerà il braccio di ferro? Lo sapremo all’inizio della prossima settimana. Attendiamo l’evolversi della situazione. A me interessa che chiunque arrivi faccia qualcosa d’importante per Reggio e la Reggina. Non faccio il tifo né per uno né per l’altro.

Leggo di sorpassi e controsorpassi: questa trattativa sembra una corsa di Formula 1 e prevarrà il pilota più bravo. Determinate sarà pure la volontà dell’attuale proprietà, che dovrà fare una scelta.

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La vittoria dell’Acireale a Reggio Calabria ha di fatto compromesso il discorso promozione: “Siamo scesi in campo con umiltà. Ho schierato sette under e nei minuti di recupero siamo passati. L’ Acireale ha disputato la sua onestà gara. Forse dall’altra parte qualcuno ha sottovalutato l’impegno. Torrisi pensava di batterci facilmente e, a mio avviso, non ha preparato il match nel migliore dei modi. Le responsabilità sono quindi da attribuire a lui. Lo stesso atteggiamento lo ha avuto nelle sfide contro Lamezia e Gela. Erano incontri alla portata. Nel girone di ritorno non si possono fare esperimenti, cambiando pure modulo. Era un girone livellato verso il basso ed il primo posto si poteva “blindare” con quattro-cinque turni d’anticipo.

A Torrisi va dato atto di aver recuperato diversi punti, che poi non sono valsi a nulla. Nella fase clou ha steccato come un tenore alla Scala.

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L’organico per vincere? Metterei in piedi una rosa con pochi elementi over, dando spazio ai giovani. Allo stesso tempo, acquisterei giocatori abituati a vincere e di personalità. Sarei felice se mi contattasse la Reggina, perchè conosco l’ambiente e sarei favorito rispetto ad altri colleghi. Amo i colori e la città e non direi di no”.