Ripepi sulla Reggina: ‘Spero che ci possa essere Lotito o uno come Lotito’

Nel corso dell trasmissione “Live Break” in onda su CityNow, il neo consigliere comunale Massimo Ripepi, ha parlato anche di Reggina: “La cosa importante è che la Reggina sarà liberata. Quelli che la stanno mettendo in politica sbagliano. Francesco Cannizzaro sta facendo quello che dovrebbe fare ogni sindaco, cioè creare le precondizioni per accogliere il migliore, se ne ha la possibilità attivare amicizie con imprenditori che potenzialmente possono acquistare la Reggina. Rizzetta non lo conosco, è rappresentante di un fondo importante, ma come ben sapete quando si parla di fondi, sono poi loro che decidono dove investire e dove fare solo affari.

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E allora se potessi scegliere, tra l’incerto e il certo, ovviamente sceglierei il certo e quindi Lotito se è vero che è lui l’altro interlocutore. Parliamo di uno certificato con il fuoco nel mondo del calcio, uno che ci sa fare. Spero che ci possa essere Lotito o uno come Lotito. Non vi fate confondere da quelli che cercano di inquinare le acque. Fermo restando che poi sarà sempre Ballarino a decidere a chi vendere. La Reggina è un patrimonio sociale immenso non è solo una società sportiva. Dobbiamo vegliare che vada in mano al migliore acquirente”.