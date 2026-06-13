Società Ginnastica Gebbione: il Gran Galà del 2026

Nella splendida cornice del Parco Caserta è andato in scena, ultimo capitolo di quest’intenso anno sportivo della Società Ginnastica Gebbione, lo spettacolare Galà di ginnastica ritmica: un vero e

proprio viaggio nell’Arte, emozionante e mozzafiato.

Ogni esercizio ha preso vita come un quadro in movimento, trasformando il palcoscenico in una galleria di emozioni, colori e suggestioni. Le ginnaste dalle più piccole di tre anni alle più grandi hanno interpretato opere, stili ed epoche diverse, raccontando storie senza parole e dando

forma alla bellezza attraverso l’eleganza del movimento, la tecnica e l’espressività.

Tra i momenti più emozionanti della serata, lo spettacolare tributo a Gianni Versace ha conquistato il pubblico. La celebre Medusa è diventata protagonista di un’esibizione magnetica, dove moda , mito e ginnastica si fondono in una performance di grande impatto scenico.

La Direttrice Tecnica Prof.ssa Rosa Cristiano, orgogliosa e soddisfatta anche per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti quest’anno dalla Società Gebbione, ha voluto sottolineare che mesi di impegno, sacrificio e passione hanno reso possibile uno spettacolo così intenso e coinvolgente, capace di emozionare il numerosissimo e caloroso pubblico presente e anche evidenziare il talento, la crescita e il percorso di ogni ginnasta della Società. La Prof.ssa Cristiano ha ringraziato tutti quelli che hanno condiviso questa serata speciale, in primis le famiglie e lo staff tecnico: Caterina Frosinone, Maria Condello, Noemi Cristiano e Laura Rosace.

Un ringraziamento particolare va alle massime autorità sportive Calabresi presenti : Il Presidente Regionale del Coni Dottor Tino Scopelliti e il Responsabile Regionale di Sport e Salute Dottor Walter Malacrino.