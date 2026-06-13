Giro d’Italia Next Gen 2026: chiusure sull’A2 per le tappe tra Reggio e Cosenza

Nelle giornate interessate dal passaggio della competizione, le rampe di uscita degli svincoli coinvolti saranno temporaneamente chiuse al traffico

In occasione del transito della manifestazione ciclistica “Giro Next Gen 2026”, saranno adottati provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al fine di garantire la sicurezza degli atleti, del personale di gara e degli utenti della strada.

Nelle giornate interessate dal passaggio della competizione, le rampe di uscita degli svincoli coinvolti saranno temporaneamente chiuse al traffico, in entrambe le direzioni di marcia (nord e sud), per il tempo strettamente necessario al transito della carovana (stimato in circa 60 minuti).

Il calendario delle chiusure sulla A2

Di seguito il calendario delle limitazioni previste:

Domenica 14 giugno 2026: svincolo di Gioia Tauro;

Lunedì 15 giugno 2026: svincolo di Pizzo Calabro;

Martedì 16 giugno 2026: svincoli di Frascineto, Morano Calabro, Campotenese e Mormanno (in Calabria); svincoli di Lauria Nord e Lauria Sud (in Basilicata).

Anas invita gli utenti a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle suddette limitazioni e ad utilizzare gli svincoli alternativi più vicini durante le fasi di chiusura.

Le raccomandazioni per gli automobilisti

Si raccomanda la massima prudenza alla guida, il rispetto della segnaletica temporanea installata in loco e delle indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione della viabilità e dalle Forze dell’Ordine.

Gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi di riapertura saranno comunicati in tempo reale attraverso i consueti canali informativi e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la rete autostradale.

Anas (Gruppo FS) ricorda che:

“Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.