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24 Ottobre 2026

Reggio, in arrivo al Teatro Cilea lo spettacolo con Sigfrido Ranucci ‘Diario di un trapezista’

24 Ottobre 2026

ore 00:00

20.00 euro

sigfrido ranucci

Arriva a Reggio Calabria “Diario di un trapezista”, lo spettacolo con Sigfrido Ranucci che porterà sul palco un racconto personale e inedito del noto giornalista. L’appuntamento è fissato per il 24 ottobre 2026 al teatro Cilea.

Un Sigfrido Ranucci inedito

“Diario di un trapezista” racconta un Sigfrido diverso da quello che il pubblico è abituato a vedere in televisione. In scena emerge il lato più intimo del reporter, fatto di scelte improvvise, inchieste difficili e decisioni che, in alcuni casi, hanno segnato per sempre la sua vita.

Sul palco ci sarà Sigfrido Ranucci, con la voce fuori campo di Stella Gasparri. La produzione è firmata Teatro Carcano/Mismaonda.

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Dove acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti dello spettacolo è possibile consultare il sito https://www.ticketone.it/.

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