Reggio tra le righe di ‘Generazione Manipolata’: retroscena e ombre del passato nel libro di Benito Sembianza

Cosa resta dei traumi collettivi che hanno attraversato l’Italia tra gli anni ’60 e ’80? Come hanno influenzato il DNA di una generazione che oggi si trova a guidare il Paese, o a subirne le contraddizioni? A queste domande tenta di dare una risposta Benito Sembianza (noto con lo pseudonimo di Ben il Nubiano) nel suo ultimo libro: “Generazione Manipolata“, fresco di stampa per i tipi di Laruffa Editore.

Un’opera che non è solo un saggio storico, ma un viaggio introspettivo che tocca corde profonde, particolarmente significative per una città come Reggio Calabria, dove la memoria storica e il rapporto con le istituzioni sono temi da sempre al centro del dibattito civile.

Una bussola simbolica per navigare il passato

Sembianza non sceglie la via semplice del saggio cronologico. La struttura del libro è organizzata seguendo i quattro punti cardinali: Nord, Sud, Ovest ed Est. Una scelta che trasforma il volume in una vera e propria bussola per il lettore, intenzionata a superare la superficie dei “fatti di cronaca” per scavare nel significato profondo dei simboli.

Dall’astrattismo del Quadrato Nero di Malevič all’antico richiamo dell’Ouroboros — il serpente che si morde la coda — l’autore utilizza l’arte e la filosofia come grimaldelli per scardinare le verità precostituite.

Disinformazione e “zone d’ombra”: la tesi dell’autore

Il cuore del testo risiede nell’analisi del trauma collettivo. Sembianza punta il dito contro il terrorismo, la disinformazione sistematica e i silenzi assordanti delle istituzioni. La tesi è forte: quella che viviamo oggi è una “generazione manipolata“, resa fragile da una strategia di condizionamento che ha radici profonde nel secolo scorso.

Per i lettori reggini, abituati a convivere con le complessità di una terra che ha vissuto le sue specifiche “zone d’ombra“, l’invito al dubbio costruttivo di Sembianza risuona come un richiamo alla responsabilità. Non si tratta di cercare colpevoli, ma di “fare i conti” con il passato per costruire un futuro più consapevole.

“Per costruire un futuro consapevole sia necessario prima fare i conti con le zone d’ombra della nostra storia nazionale.”

Perché leggerlo

Pubblicato da una realtà editoriale storica del nostro territorio come Laruffa, “Generazione Manipolata” si candida a essere uno dei testi più discussi dell’anno nelle librerie cittadine. È una lettura consigliata non solo agli appassionati di storia, ma a chiunque senta il bisogno di trasformare il trauma sociale in una nuova forma di coscienza civile.

Sembianza ci sfida a non essere spettatori passivi della storia, ma interpreti critici. In un’epoca di sovraccarico informativo, il suo sguardo che unisce impegno pubblico e riflessione personale è il promemoria di cui abbiamo bisogno: la verità non è mai assoluta, ma è un percorso che va costruito insieme.

Scheda del Libro

• Titolo: Generazione Manipolata

• Autore: Benito Sembianza (Ben il Nubiano)

• Editore: Laruffa Editore (2026)

• Disponibilità: Già disponibile nelle principali librerie e online.