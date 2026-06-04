Reggina: attenzione alle parole del nuovo sindaco Cannizzaro. Le dichiarazioni

Una folla oceanica come forse non si è mai vista per la proclamazione di un sindaco in questa città. Erano in tantissimi ad attendere Francesco Cannizzaro nel giorno in cui è diventato ufficialmente il primo cittadino di Reggio Calabria dopo le elezioni che lo hanno portato a stravincere. Tante le domande alle quali ha risposto il primo cittadino e c’è stato spazio anche per parlare di Reggina: “Le novità sono quelle che leggiamo sui giornali, quelle ufficiali. Leggo di manifestazioni di imprenditori italo-americani che dichiarano di voler acquisire questa Reggina e questo da un lato fa piacere perchè vuol dire che attorno a questa squadra c’è grande interesse.

Leggo anche molta confusione, post anche un pò bizzarri, strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale e cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei messo subito al lavoro per dare alla Reggina la dignità che merita. Cosa che ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina”.

Quest’ultima frase lascia intendere che si stiano percorrendo anche altre strade oltre quella che già si conosce.