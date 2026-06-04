Cannizzaro proclamato sindaco: ‘Un sogno che si realizza. Ecco i primi due atti’

Il neo sindaco svela la data delle elezioni metropolitane e anche il primo atto ufficiale. Le sue prime dichiarazioni da sindaco di Reggio Calabria

Francesco Cannizzaro è ufficialmente il nuovo sindaco di Reggio Calabria. La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio, giovedì 4 giugno, a Palazzo San Giorgio, presso una stracolma Sala dei Lampadari.

“Vi ringrazio per la presenza, ringrazio il presidente Campagna e a chi si è adoperato per le operazioni di spoglio in questi giorni. Grazie a tutti i dirigenti, mi fermo qui perche il protocollo non prevede altro. W Reggio, Adesso Reggio“, le sue uniche parole prima della proclamazione ufficiale.

Subito dopo, il neo sindaco si è concesso alle domande della stampa.

‘E’ una grande emozione indossare la fascia tricolore, un sogno che avevo sin da bambino e che oggi mi emoziona. Posso già dirvi quali saranno i miei primi due atti, in questo caso da sindaco metropolitano.

Domani, chiederò al Direttore Generale della Città Metropolitana di sospendere tutti gli atti portati avanti nelle ultime settimane. Saranno sospesi tutti gli atti delle ultime settimane.

Inoltre, avvierò subito le procedure per le elezioni metropolitane, posso già annunciare che si voterà il 19 di luglio per la Città Metropolitana, chi pensava che si potesse arrivare a settembre o ottobre si sbaglia. Si voterà subito e assicuro che non sarà un consiglio Reggio centrico ma darà ampio spazio a tutta l’area metropolitana’, le parole di Cannizzaro.

Per il neo primo cittadino si apre adesso una nuova fase amministrativa e politica. Dopo la vittoria elettorale, l’insediamento formale segna l’avvio del percorso alla guida della Città dello Stretto, con al centro la composizione della giunta, l’assegnazione delle deleghe e le prime scelte del nuovo governo cittadino.