Cannizzaro dopo la proclamazione: ‘Questa fascia è della città. Diremo la verità sulle casse comunali’

Francesco Cannizzaro ha indossato ufficialmente la fascia tricolore. Dopo la proclamazione a sindaco di Reggio Calabria, avvenuta a Palazzo San Giorgio, il neo primo cittadino ha parlato ai giornalisti soffermandosi sul valore personale e politico del momento, ma anche sui primi dossier amministrativi che lo attendono.

Dalla dedica della vittoria alla situazione delle casse comunali, passando per le opere pubbliche, il caso Pentimele, la futura Giunta e il rapporto con la Città Metropolitana. Cannizzaro ha tracciato le prime linee del nuovo percorso amministrativo.

La dedica: “A Iole Santelli e Maurizio Dettore”

Il neo sindaco ha scelto di partire da una dedica personale. La fascia e la vittoria, ha spiegato, sono rivolte anche a due figure politiche scomparse prematuramente.

“Questa fascia e la vittoria l’ho dedicata a due persone a me molto care che non ci sono più. Come sapete l’ho dedicata a Iole Santelli e a Maurizio Dettore, entrambi colleghi parlamentari prematuramente scomparsi, che porto nel cuore e sono sicuro che in questo momento staranno gioiendo per questa mia elezione”.

Poi il passaggio rivolto alla città intera.

“Questa fascia la dedico a tutta la città, a tutti, a coloro i quali mi hanno sostenuto, a coloro i quali non mi hanno sostenuto, a coloro i quali non hanno sostenuto nessuno perché non sono andati a votare”.

Cannizzaro ha insistito sul significato istituzionale della fascia tricolore, definendola non un simbolo personale, ma un bene della comunità.

“Questa fascia non è di Cannizzaro. Cannizzaro la indossa con grande onore, con grande orgoglio, ma con grande senso di responsabilità. Questa fascia non è mia, è momentaneamente mia. Questa fascia è della città”.

Casse comunali e atti amministrativi: “Faremo una mappatura”

Tra i primi temi affrontati dal neo sindaco c’è quello della situazione economica dell’ente. Cannizzaro ha annunciato l’intenzione di effettuare una ricognizione sulle condizioni delle casse comunali.

“Adesso io dovrò fare una bella mappatura e poi a metà settimana vi fornirò gli elementi per valutare voi, per far valutare i cittadini, in che condizioni troviamo le casse anche del Comune”.

Il sindaco ha poi fatto riferimento al mancato via libera al documento consuntivo, spiegando che questo potrebbe rallentare l’avvio dell’azione amministrativa.

“Io non potrò muovere un dito nel prossimo mese, forse anche nei 40 giorni, perché non hanno approvato quello che è il consultivo. Lo avrebbero potuto fare tranquillamente, ne prendo atto con dispiacere. Io dovrò prima formare la Giunta perché sarà la giunta a dover approvare gli atti, poi sottoporlo al Consiglio entro i 20 giorni”. Leggi anche

Il nodo Pentimele e i fondi PNRR

Altro tema caldo è quello delle opere pubbliche, in particolare l’intervento su Pentimele. In campagna elettorale Cannizzaro aveva annunciato l’intenzione di bloccare l’idea progettuale. Oggi, però, il quadro potrebbe essere diverso.

“Su Pentimele io dissi che tra i miei primi atti andrò a bloccare quella idea, però mi sa, e su questo prendiamolo un po’ con le pinze, che c’è poco da bloccare perché forse il finanziamento è addirittura completamente perso facendo parte del PNRR”.

Il sindaco ha collegato il tema alle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Non mi pare che entro il 30 giugno si possa realizzare l’opera. Il 30 giugno, se non sbaglio, è tra 25 giorni, a meno che la ditta in 25 giorni riesca a realizzare l’opera che avevano immaginato. Questo mi sembra quasi impossibile”.

Cannizzaro ha assicurato che nelle prossime settimane fornirà un quadro più chiaro alla città, “racconteremo la verità alla città”.

Giunta Cannizzaro: “Servono persone che lavorino 20 ore al giorno”

Sulla composizione della futura squadra di governo, Cannizzaro ha parlato di un equilibrio tra politica e competenze tecniche. Il principio, ha spiegato, sarà quello del massimo impegno.

“All’interno dei contenitori partitici ci sono delle professionalità che devono necessariamente dare una mano al sindaco”.

Il neo sindaco ha poi descritto una città che, a suo giudizio, ha bisogno di un cambio di passo.

“Ho trovato una città che non si presenta bene né al cospetto della comunità reggina, né soprattutto di chi viene a viverla da fuori. Servono professionalità e anche tecnici che riescono, grazie alla professionalità, a poter dare una grande mano”.

Cannizzaro ha quindi confermato l’intenzione di avvalersi anche di figure tecniche.

“È un mix perfetto per organizzare un esecutivo: far prevalere il primato della politica, ma non escludo, anzi vi confermo che mi avvarrò di professionisti validi, di tecnici che dovranno dare un apporto significativo”.

Poi il messaggio a chi entrerà in giunta.

“Saranno quelli delle famose 20 ore al giorno di lavoro. Chi farà parte della mia squadra deve sapere che dovrà rinunciare al primo lavoro. Se è un professionista dovrà chiudere lo studio, se è un impiegato della pubblica amministrazione dovrà mettersi in aspettativa”.

Ipotesi vice sindaca: “Le donne hanno una marcia in più”

Alla domanda sulla possibilità di nominare una donna come vice sindaca, Cannizzaro non ha chiuso la porta.

“Perché no. Io credo che le donne abbiano sempre una marcia in più, ma lo dico davvero, lo penso davvero”.

Per il neo sindaco, però, il criterio principale resterà la qualità della scelta.

“Uomo o donna che sia il vice sindaco, poco importa. L’importante è che sia un vice sindaco, così come tutti gli assessori, all’altezza di questa città”.

Città Metropolitana, elezioni e atti da sospendere

Cannizzaro ha confermato anche i primi due atti da sindaco metropolitano: la sospensione degli atti amministrativi adottati nelle ultime settimane e l’avvio delle procedure per le elezioni metropolitane.

“Bloccherò tutti gli atti amministrativi che in queste settimane, soprattutto durante la campagna elettorale, sono stati emessi alla Città Metropolitana. Li sospendiamo”.

Poi il richiamo alla nuova responsabilità istituzionale.

“Da questo momento io sono il sindaco dell’intera Città Metropolitana, dove ci sono aspettative importanti”.

L’obiettivo, ha spiegato, sarà costruire un governo metropolitano non concentrato solo su Reggio.

“Vorrei che tutte le aree di quest’area metropolitana ampia, lunga, larga, possano essere rappresentate da sindaci e amministratori che vorranno fare parte del governo della Città Metropolitana”.

Cannizzaro non ha voluto anticipare altri provvedimenti da sindaco del Comune, rinviando le prossime comunicazioni ai giorni successivi.