Reggio, successo internazionale per ‘Autoretrò’: un museo itinerante ‘Coast to coast’ – FOTO

Si è conclusa con un grande successo la manifestazione che ha trasformato la Calabria in un palcoscenico d’eccezione per gli appassionati di motorismo storico provenienti dall’Italia e dall’estero. Un museo itinerante tra i borghi più belli della Calabria, dalla Riviera dei Gelsomini alla Costa degli Dei. L’edizione 2026 ha assunto un significato particolare, celebrando contemporaneamente i 30 anni del Club Aremes, i 60 anni di ASI ed i 120 anni del marchio Lancia.

Ben 41 equipaggi provenienti da Malta, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, a bordo di vetture d’epoca di grande pregio storico, hanno preso parte ad un itinerario esclusivo che ha attraversato alcuni dei luoghi più affascinanti della regione. Il percorso ha toccato i borghi di Badolato, Stilo e Gerace, annoverati tra i più belli d’Italia, oltre alla suggestiva Pentedattilo, offrendo ai partecipanti un viaggio tra storia, cultura e paesaggi unici. Particolarmente apprezzata la seconda serata , dove a Roccella Jonica, grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto, le vetture storiche sono state esposte all’interno dell’area portuale, creando una scenografia suggestiva per la cena conviviale dei partecipanti. Si è poi passati sul lato tirrenico della Calabria attraversando i comuni di Spilinga e Parghelia che ha accolto i partecipanti con un caloroso entusiasmo.

La conclusione del festival si è svolta al Costa degli Dei Resort di Tropea dove, durante la cena di gala, è stato presentato ai partecipanti il nuovo logo del club in cui si ha un passaggio tra passato e futuro del club proiettato ad obiettivi sempre più ambiziosi. La successiva proiezione di un documentario dedicato alla storia del marchio Lancia ha emozionato partecipanti e appassionati. La mattina seguente i partecipanti si sono potuti rilassare nelle piscine del resort oppure con una gita in barca lungo la costa degli Dei con relativo bagno.

Particolarmente apprezzata dagli ospiti è stata anche l’esperienza enogastronomica, che ha permesso di scoprire e degustare i sapori autentici della tradizione calabrese sia durante pranzi e cene che con i numerosi doni culinari offerti giornalmente ai partecipanti, contribuendo a rendere il viaggio ancora più coinvolgente e memorabile.

La manifestazione ha potuto contare sulla presenza di importanti rappresentanti del mondo del motorismo storico, tra cui la vicepresidente ASI Agnese Di Matteo, il presidente della Commissione Nazionale Manifestazioni Auto, dott. Ivo Serio, e l’ospite d’onore Giovanni De Virgilio, figlio dell’ingegner Francesco De Virgilio e pronipote di Vincenzo Lancia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Club Aremes, Natale Romeo: