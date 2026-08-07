Reggio, Panuccio (FIPAV): ‘Pronti per la Nazionale di pallavolo al PalaCalafiore. Tra 20 giorni l’evento con Italia, Germania e Cuba

Febbre da grande pallavolo a Reggio Calabria: in arrivo Italia, Germania e Cuba! Caccia al biglietto e trofeo mondiale in mostra al Museo

La Nazionale italiana campione del mondo si prepara ad arrivare a Reggio Calabria. Un appuntamento atteso da mesi e che adesso entra nella fase decisiva dell’organizzazione. Il PalaCalafiore ospiterà il 26 e 27 agosto due sfide internazionali di grande richiamo, con protagoniste Italia, Germania e Cuba.

A raccontare il lavoro di queste settimane è il presidente della FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio, che ai microfoni di CityNow ha fatto il punto sull’avvicinamento all’evento.

“Sembrava davvero lontano gennaio, quando sono venuti per la prima volta a fare il sopralluogo. E invece tra 20 giorni avremo la nostra Nazionale a Reggio”, ha spiegato Panuccio.

La Nazionale arriverà a Reggio il 23 agosto

Gli azzurri arriveranno in città già il 23 agosto. Nei giorni precedenti e successivi sono previsti diversi appuntamenti collaterali, pensati per accompagnare uno degli eventi sportivi più importanti ospitati negli ultimi anni a Reggio Calabria.

Tra le iniziative previste anche l’esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria del trofeo conquistato dalla Nazionale con la vittoria del Campionato del Mondo.

“Già da lunedì al museo, nel salone, sarà esposto il trofeo che lo scorso anno la Nazionale ha conquistato diventando campione del mondo”, ha spiegato il presidente della FIPAV reggina.

In programma anche corsi di aggiornamento dedicati ad arbitri e allenatori.

Il Museo ospiterà inoltre il 24 agosto la conferenza stampa ufficiale dell’evento, alla presenza della Nazionale, dei dirigenti federali, della stampa e delle televisioni.

Panuccio ha voluto sottolineare anche la collaborazione con il Museo e con il direttore Fabrizio Sudano.

“Ci ha spalancato le porte del museo e dobbiamo ringraziarlo”, ha evidenziato.

Italia, Germania e Cuba al PalaCalafiore

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata sulla sfida tra Italia e Germania, ma il programma offrirà anche un secondo incontro internazionale di assoluto livello.

Il giorno successivo sarà infatti la volta di Germania-Cuba.

“Non dobbiamo soffermarci solo su Italia-Germania. Il giorno dopo ci sarà Germania-Cuba. Sono tre delle nazionali più forti al mondo e le avremo a Reggio Calabria. Dobbiamo cercare in tutti i modi di essere presenti e di riempire il PalaCalafiore”, ha sottolineato Panuccio.

La prevendita, intanto, sta facendo registrare segnali positivi.

“La prevendita sta andando bene, anzi molto bene”, ha spiegato il presidente FIPAV.

Volontari e società sportive al lavoro

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è una rete che coinvolge società, dirigenti, atleti e volontari del territorio.

“C’è un gruppo di persone grazie alle quali l’organizzazione sta andando avanti. Sono volontari, dirigenti di società, ragazzi e atleti. Ogni società si sta mettendo a disposizione”, ha raccontato Panuccio.

Una scelta precisa ha riguardato anche il gruppo che accompagnerà le Nazionali durante gli spostamenti in città. La FIPAV ha deciso di affidare questo compito soprattutto a giovani tra i 18 e i 20 anni, offrendo loro la possibilità di vivere dall’interno un evento internazionale.

La collaborazione coinvolge anche le società del territorio. Panuccio ha citato, tra gli esempi, la disponibilità della Domotek a fornire attrezzature tecniche necessarie agli allenamenti, tra cui la sparapalloni e i canestri per gli esercizi di palleggio.

Reggio e il momento della pallavolo

L’arrivo della Nazionale si inserisce inoltre in una fase particolarmente significativa per il movimento pallavolistico reggino.

Panuccio ha ricordato come Reggio Calabria possa vantare un dato particolare nel panorama nazionale: la presenza di due squadre della provincia nel campionato di Serie A2 maschile.

“Quest’anno siamo l’unica provincia in Italia ad avere due squadre in A2 maschile: Palmi e Reggio Calabria”, ha sottolineato.

Il 26 e 27 agosto, dunque, il PalaCalafiore diventerà il centro della pallavolo internazionale. Due giornate che rappresentano non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche una vetrina per Reggio Calabria, chiamata a rispondere sugli spalti alla presenza della Nazionale campione del mondo.