Gianluigi Nuzzi a Reggio, al Cilea arriva ‘La fabbrica degli innocenti’

Nuovo appuntamento a teatro a Reggio Calabria. Sabato 9 maggio 2026, alle 21:00, il Teatro Cilea ospiterà Gianluigi Nuzzi con “La fabbrica degli innocenti”, uno spettacolo-inchiesta che porta sul palco alcuni dei casi giudiziari più discussi della storia recente italiana.

Al centro del racconto ci sono vicende che hanno segnato profondamente l’opinione pubblica del Paese, dall’omicidio di Chiara Poggi a quello di Yara Gambirasio, fino alla strage di Erba. Un viaggio che intreccia cronaca, documenti e testimonianze per rileggere pagine che hanno diviso l’Italia e acceso per anni il dibattito mediatico.

Lo spettacolo si muove proprio su questo terreno. Attraverso immagini, materiali e ricostruzioni, Nuzzi analizza il peso avuto da narrazioni distorte, fake news e pressioni mediatiche nella costruzione della percezione pubblica di alcuni processi, mettendo sotto la lente il modo in cui certe vicende sono state raccontate e recepite.

“La fabbrica degli innocenti” si presenta così come un lavoro che prova a interrogare il rapporto tra giustizia, informazione e opinione pubblica, riportando l’attenzione su casi che ancora oggi continuano a far discutere.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 9 maggio 2026 al Teatro Cilea di Reggio Calabria, con inizio alle 21:00.

Biglietti disponibili, QUI.