Reggio, il tuo respiro al centro. Ecco ‘La Madonnina’: l’ambulatorio di pneumologia vicino ai pazienti

Una realtà dedicata alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura delle patologie respiratorie.

A Reggio Calabria, l’Ambulatorio di pneumologia ‘La Madonnina’ mette il paziente al centro del percorso diagnostico e terapeutico, con un approccio che guarda non solo alla malattia ma alla persona.

A guidare la struttura è il dott. Marco Umberto Scaramozzino.

Un punto di riferimento per la salute respiratoria

“Il tuo respiro, la nostra missione”. L’ambulatorio La Madonnina è un centro dedicato alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura delle patologie respiratorie. Nel tempo la struttura si è rinnovata, dotandosi di tecnologie di ultima generazione per gli esami diagnostici e diventando un riferimento per la diagnosi spirometrica di patologie come asma, BPCO, OSA e fibrosi polmonare. C’è poi un dato che racconta bene il lavoro svolto fin qui: in sei anni sono state erogate più di 10.000 prestazioni pneumologiche.

Il dott. Marco Umberto Scaramozzino

Dopo aver conseguito la specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio nel 2020, il dott. Marco Umberto Scaramozzino si è dedicato alla riapertura dell’ambulatorio “La Madonnina”, intitolato alla memoria del dott. Antonino Scaramozzino.

Oggi la struttura esegue visite ed esami diagnostici con strumentazione aggiornata. Il dott. Scaramozzino, responsabile della struttura, è anche responsabile del reparto di pneumologia riabilitativa, palestra riabilitativa ed endoscopia toracica di Villa Aurora Hospital a Reggio Calabria.

Spirometria, esame rapido e non invasivo

Tra gli esami che è possibile effettuare all’interno dell’ambulatorio c’è la spirometria, un accertamento fondamentale per valutare la funzionalità respiratoria. Si tratta di un esame non invasivo, rapido, della durata di circa 10-15 minuti, utile a misurare i volumi e i flussi d’aria polmonari attraverso un boccaglio collegato allo spirometro.

La spirometria è particolarmente importante per diagnosticare o monitorare patologie come asma, BPCO e fibrosi polmonare. In concreto, il paziente viene fatto accomodare da seduto, indossa un fermanaso e respira in un boccaglio monouso. Durante l’esame è richiesto un respiro profondo seguito da un’espirazione forzata, veloce e prolungata.

Per una corretta esecuzione, può essere necessario sospendere l’uso di farmaci broncodilatatori almeno 12 ore prima, salvo diversa indicazione medica. L’esame può essere controindicato in caso di infarto recente, aneurismi o interventi chirurgici recenti.

Test del cammino, utile per valutare la risposta allo sforzo

Un altro esame di rilievo è il test del cammino dei 6 minuti, conosciuto anche come 6MWT. Si tratta di una prova funzionale semplice e non invasiva che misura la distanza massima percorsa a piedi in sei minuti su un terreno piano.

L’esame consente di valutare la risposta allo sforzo di cuore, polmoni, circolazione e muscoli, risultando particolarmente utile nel monitoraggio delle malattie cardiopolmonari e nella valutazione della capacità funzionale del paziente nella vita quotidiana.

Polisonnografia e monitoraggio cardiorespiratorio notturno

Tra le prestazioni disponibili rientra anche la polisonnografia, o monitoraggio cardiorespiratorio notturno, esame diagnostico non invasivo e indolore considerato il gold standard per lo studio del sonno e dei disturbi correlati.

Un accertamento particolarmente indicato quando c’è il sospetto di sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA), una condizione spesso sottovalutata ma capace di incidere in modo importante sulla qualità della vita, sul riposo notturno e sulla salute generale del paziente.

Laringoscopia, esame utile per voce e respirazione

All’interno dell’ambulatorio è possibile eseguire anche la laringoscopia, un esame endoscopico che permette allo specialista di visualizzare direttamente la laringe e le corde vocali.

Si tratta di un accertamento utile per approfondire disturbi della voce, della respirazione o della deglutizione, aiutando il medico a individuare eventuali alterazioni e a impostare il percorso diagnostico più adatto.

Cura, attenzione e vicinanza ai pazienti

L’identità dell’Ambulatorio La Madonnina passa anche dalla sua idea di assistenza: non limitarsi a curare le patologie, ma prendersi cura delle persone. Una visione che punta a offrire un’assistenza sanitaria personalizzata e di qualità, con attenzione alla diagnosi, alla prevenzione e al benessere respiratorio del paziente.

Per chi desidera ricevere informazioni o prenotare una visita, l’ambulatorio si trova in via San Giorgio Extra 95, Reggio Calabria – Tel. 0965.893920