City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, Atam celebra il Pride Month

"Mentre qualcuno continua a guardare al passato, Reggio Calabria guarda al presente e al futuro. E il futuro, per fortuna, è a colori", afferma il direttivo di Arcigay Reggio Calabria

18 Giugno 2026 - 18:30 | Comunicato Stampa

pride rc e

“Arcigay Reggio Calabria esprime il proprio apprezzamento per la scelta di ATAM di celebrare anche quest’anno il Pride Month attraverso i colori arcobaleno nel proprio logo, un gesto simbolico che si rinnova da tempo e che rappresenta un messaggio positivo di rispetto e attenzione ai diritti di tutte le persone.

Le polemiche sollevate in queste ore attorno a questa iniziativa hanno avuto un effetto forse inatteso: contribuire a darle una visibilità ancora maggiore…Non tutti i mali vengono per nuocere, infatti Grazie al clamore generato da critiche tanto rumorose quanto sterili, molte più persone hanno avuto modo di conoscere e apprezzare una scelta che da anni accompagna il mese del Pride nella nostra città.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che ATAM ha da sempre dimostrato sensibilità verso ricorrenze e momenti significativi per la comunità, adattando la propria immagine e la propria comunicazione in occasione del 2 Giugno, del Natale, della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e di numerose altre iniziative di carattere sociale e istituzionale.

Una scelta coerente che testimonia attenzione verso la comunità e verso quei valori di rispetto e partecipazione che dovrebbero accomunare tutti.

Questa vicenda ci ricorda che, mentre qualcuno continua a guardare al passato, Reggio Calabria guarda al presente e al futuro. E il futuro, per fortuna, è a colori”.

Il direttivo di Arcigay Reggio Calabria

atampride

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

AtamReggio Calabria PrideReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?