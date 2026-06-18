Reggio, Atam celebra il Pride Month

"Mentre qualcuno continua a guardare al passato, Reggio Calabria guarda al presente e al futuro. E il futuro, per fortuna, è a colori", afferma il direttivo di Arcigay Reggio Calabria

“Arcigay Reggio Calabria esprime il proprio apprezzamento per la scelta di ATAM di celebrare anche quest’anno il Pride Month attraverso i colori arcobaleno nel proprio logo, un gesto simbolico che si rinnova da tempo e che rappresenta un messaggio positivo di rispetto e attenzione ai diritti di tutte le persone.

Le polemiche sollevate in queste ore attorno a questa iniziativa hanno avuto un effetto forse inatteso: contribuire a darle una visibilità ancora maggiore…Non tutti i mali vengono per nuocere, infatti Grazie al clamore generato da critiche tanto rumorose quanto sterili, molte più persone hanno avuto modo di conoscere e apprezzare una scelta che da anni accompagna il mese del Pride nella nostra città.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che ATAM ha da sempre dimostrato sensibilità verso ricorrenze e momenti significativi per la comunità, adattando la propria immagine e la propria comunicazione in occasione del 2 Giugno, del Natale, della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e di numerose altre iniziative di carattere sociale e istituzionale.

Una scelta coerente che testimonia attenzione verso la comunità e verso quei valori di rispetto e partecipazione che dovrebbero accomunare tutti.

Questa vicenda ci ricorda che, mentre qualcuno continua a guardare al passato, Reggio Calabria guarda al presente e al futuro. E il futuro, per fortuna, è a colori”.

Il direttivo di Arcigay Reggio Calabria