Addio flaconi e bollette alle stelle: a Reggio il bucato smart e conveniente con ‘CrystalWash’

C’è un nuovo modo di intendere il bucato a Reggio Calabria, ed è pronto a cambiare radicalmente le abitudini di famiglie, studenti e professionisti.

Dimenticate le vecchie lavanderie automatiche, fredde e complicate: in Via Ciccarello 37 (angolo Diramazione Quarta) ha aperto, da qualche tempo, CrystalWash, un vero e proprio salotto tecnologico che trasforma una necessità quotidiana in un’esperienza piacevole, rapida e incredibilmente conveniente.

Nata con l’obiettivo di ridefinire il concetto di lavanderia self-service, CrystalWash unisce macchinari di ultima generazione, igiene rigorosa e una flessibilità che si adatta perfettamente ai ritmi della vita moderna. La struttura, infatti, è aperta tutti i giorni dell’anno, dalle 7:00 alle 22:00: zero vincoli di orario, massima libertà per gestire il proprio tempo.

Comfort e relax: l’attesa diventa una pausa piacevole

Il primo impatto con CrystalWash stupisce per la cura dei dettagli. La struttura è stata progettata per garantire il massimo del comfort: spazi luminosi, facilità di parcheggio nelle immediate vicinanze e un ambiente costantemente curato e igienizzato.

Mentre i macchinari professionali si prendono cura dei vostri capi (dai vestiti di ogni giorno a elementi ingombranti come piumoni, coperte, lenzuola e copridivani), il tempo vola. Merito di un’atmosfera rilassante con musica d’ambiente, schermi multimediali e un’area ristoro dotata di distributori di snack e bevande, perfetti per concedersi una pausa caffè o uno spuntino durante i cicli di lavaggio e asciugatura.

Tecnologia e massima libertà di pagamento

Uno dei punti di forza di CrystalWash è la totale rimozione delle barriere all’ingresso. Qui ognuno paga come vuole, grazie a sistemi di pagamento diversificati per la massima comodità:

I classici gettoni per chi preferisce la tradizione.

per chi preferisce la tradizione. Il POS , per pagare comodamente e in un secondo con carta di credito o bancomat.

, per pagare comodamente e in un secondo con carta di credito o bancomat. L’App dedicata, che permette di gestire tutto da smartphone, monitorare i servizi e accedere alla Fidelity Card digitale con sconti e promozioni esclusive.

Inoltre, il risparmio è immediato: i detersivi professionali e gli ammorbidenti di altissima qualità sono già inclusi nel servizio ed erogati automaticamente. Non dovrete più portare pesanti flaconi da casa o acquistare prodotti extra.

Lavatrice PET e scarpe: igiene separata e profonda

La pulizia è l’ossessione (positiva) di CrystalWash, che ogni sera viene igienizzata e utilizza sistemi di disinfezione UV. Per garantire il massimo rispetto delle norme igieniche, la struttura offre una lavatrice PET speciale e dedicata. Questo macchinario è riservato esclusivamente agli accessori degli animali domestici, alle scarpe e agli articoli molto sporchi. Lavando questi elementi con un detersivo specifico e un igienizzante profondo, si garantiscono canali totalmente separati e la massima sicurezza per tutti gli altri clienti.

Locker Wash: il bucato pronto in 24 ore, senza attese

Per chi ha una giornata densa di impegni, CrystalWash ha ideato il servizio Locker Wash. Il funzionamento è semplicissimo: si deposita il proprio bucato in un armadietto di sicurezza. Il cliente viene avvisato direttamente via WhatsApp con la specifica del numero di armadietto e del servizio richiesto. Entro 24 ore arriverà la conferma del bucato pronto per il ritiro, con la chiave per accedere al proprio armadietto. Una soluzione rivoluzionaria per ottimizzare i tempi della quotidianità.

Il partner ideale anche per il business

CrystalWash non dimentica il tessuto produttivo locale e propone convenzioni su misura per B&B, case vacanze, affittacamere, associazioni sportive e attività commerciali. Per supportare al meglio le imprese, sono inoltre in fase di valutazione servizi personalizzati di ritiro e consegna della biancheria a domicilio, per azzerare i tempi morti di gestione.

Maggiori informazioni

Con la sua formula che fa risparmiare tempo, denaro ed energia, CrystalWash vi aspetta a Reggio Calabria, in Via Ciccarello 37, tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00. Venite a scoprire come può essere semplice e piacevole fare il bucato.

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Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3934619295.