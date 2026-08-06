Serie D: dopo la composizione dei gironi, ufficializzata la data dei calendari

Oggi l’attenzione era rivolta alla pubblicazione dei nove gironi della serie D. Nessuna novità di rilievo in quello I dove milita la Reggina, dentro tutte le squadre che si erano ipotizzate. E’ stato anche il giorno degli accoppiamenti riguardo la Coppa Italia Dilettanti, con gli amaranto che scenderanno in campo il 30 agosto per il primo turno e si confronterà con la vincente tra Praiatortora e Brindisi (modificata rispetto a quanto comunicato nel pomeriggio dalla LND). Il 23 si giocheranno i preliminari. Intanto arriva anche la data ufficiale per la pubblicazione dei calendari: “Dopo l’ufficialità dei nove gironi del campionato, a completare il quadro della Serie D 2026/2027 sarà la pubblicazione dei calendari in programma lunedì 10 agosto alle ore 14.30 sui nostri profili social ufficiali“. fonte: lnd.it

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