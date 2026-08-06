Reggio, scintille…e pace nel Csx per la presidenza della IX Commissione: Marino verso l’ok

La presidenza della Commissione Controllo e Garanzia accende il confronto all’interno del centrosinistra reggino. Il nome indicato nelle settimane successive alle elezioni era, secondo un accordo tra le varie forze di minoranza, quello del consigliere del Partito Democratico Giuseppe Marino, ma negli ultimi giorni lo scenario sarebbe cambiato.

Secondo quanto raccolto da CityNow, una parte del centrosinistra avrebbe lavorato per portare alla guida della Nona Commissione Saverio Pazzano, già candidato a sindaco e oggi consigliere comunale di opposizione.

Da Marino a Pazzano, le manovre nel centrosinistra

Gli accordi politici raggiunti dopo le elezioni comunali sembravano avere indirizzato senza particolari dubbi la presidenza verso Marino. Il suo nome era circolato già nelle settimane precedenti all’insediamento delle Commissioni ed era stato inserito nello schema complessivo relativo agli incarichi (quali ad esempio la vice presidenza del consiglio) che toccano a chi occupa i banchi della minoranza.

Qualcosa, però, si era mosso nei giorni scorsi. Tra i principali sostenitori dell’ipotesi Pazzano, secondo indiscrezioni provenienti da ambienti politici e consiliari, ci sarebbe stato il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto che nei giorni scorsi avrebbe contattato il collega segretario regionale di Avs Fernando Pignataro caldeggiando l’ipotesi Pazzano.

Alla base del possibile avvicinamento ci sarebbero anche gli equilibri emersi durante le recenti elezioni metropolitane. Pazzano avrebbe sostenuto Vittoria Luciano, candidata vicina proprio all’area politica di Irto e poi eletta in Consiglio metropolitano.

Un passaggio che potrebbe avere aperto un nuovo dialogo tra Pazzano e il Partito Democratico, anche se il consigliere del gruppo La Strada si è sempre detto alternativo ai dem.

Leggi anche

La Pec firmata da quattro consiglieri

Nella giornata di ieri, secondo quanto raccolto, quattro consiglieri comunali di minoranza hanno inviato una Pec al presidente del Consiglio comunale Federico Milia, chiedendo la convocazione della Commissione già per domani, venerdì 7 agosto, invece di lunedi 10 come inizialmente previsto.

Il documento è stato sottoscritto da Filippo Quartuccio, esponente di Avanti-Casa Riformista, Demetrio Delfino di Alleanza Verdi Sinistra, Carmelo Romeo de La Svolta e Francesco Catalano di Reset.

Di seguito il testo integrale della Pec:

Oggetto: Richiesta di convocazione della Commissione consiliare “Controllo e Garanzia” per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza Egregio Presidente, i sottoscritti Consiglieri comunali Le chiedono di voler disporre, per il prossimo venerdì 7 agosto 2026, la convocazione della Commissione consiliare permanente “Controllo e Garanzia”, al fine di procedere all’elezione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione stessa. Tale adempimento risulta necessario per completare l’assetto organizzativo delle Commissioni consiliari permanenti e consentire la piena operatività di tutti gli organismi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale, garantendo il corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e garanzia attribuite ai Consiglieri. Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e nella volontà di assicurare il pieno funzionamento degli organi consiliari, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti. I Consiglieri comunali Filippo Quartuccio – AVANTI – Casa Riformista

Demetrio Delfino – Alleanza Verdi Sinistra

Carmelo Romeo – La Svolta

Francesco Catalano – Reset

I numeri della Commissione e il ruolo del centrodestra

Il confronto non riguarda soltanto i nomi, ma anche i rapporti di forza all’interno della Commissione.

Il nome di Giuseppe Marino però, secondo quanto filtra nelle ultime ore, resta in pole, forte degli accordi raggiunti dopo il voto. Le ultime interlocuzioni interne avrebbero dunque riportato la casella al punto di partenza, con l’accordo del csx reggino su Giuseppe Marino che torna ad essere blindato. Almeno fino alla seduta di domani mattina…