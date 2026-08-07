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Cantalupa, Reggina: il report degli allenamenti e domani altro test

Prove sia in fase difensiva che offensiva e partitelle a tema

07 Agosto 2026 - 20:08 | Comunicato

Reggina Cantalupa Filippo Toscano

Doppia seduta di allenamento per gli amaranto di mister Marchionni, mentre la seconda settimana di ritiro volge alle battute finali.

La seduta mattutina è stata caratterizzata da test basati sulla forza atletica. Nel pomeriggio i fari sono stati interamente rivolti alla tattica, a dispetto dell’acquazzone abbattutosi sul campo sportivo Grande Torino. Le esercitazioni hanno visto il coinvolgimento di tutti i reparti, con prove sia in fase difensiva che offensiva e partitelle a tema. Infine la consueta partitella undici contro undici, svoltasi sui settanta metri.

Domani alle ore 18 andrà in scena il secondo allenamento congiunto prestagionale, con l’AC Gozzano.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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