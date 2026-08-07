Intimidazione a Roberto Rugna presidente ANCE Calabria, la solidarietà dei Giovani di Confindustria Reggio
Solidarietà a Roberto Rugna dopo l'intimidazione a Italiana Gas: l'appello dei Giovani Imprenditori reggini per la legalità
07 Agosto 2026 - 19:10 | di Redazione
Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria Nicola Cuzzocrea, insieme al Consiglio direttivo e a tutto il Gruppo, esprime piena solidarietà e vicinanza a Roberto Rugna, presidente di ANCE Calabria e vicepresidente nazionale di ANCE, e a tutti i collaboratori di Italiana Gas per il grave atto intimidatorio che ha colpito l’azienda.
Un episodio che desta forte preoccupazione e che colpisce non soltanto un imprenditore e la sua azienda, ma un principio fondamentale: la libertà di lavorare e fare impresa nel proprio territorio senza condizionamenti, minacce o paura.
«Siamo vicini a Roberto Rugna, alla sua famiglia e a tutta la comunità aziendale di Italiana Gas – dichiara il presidente Nicola Cuzzocrea a nome del Consiglio direttivo e di tutti i Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria. Quanto accaduto rappresenta un gesto grave, davanti al quale il mondo delle imprese deve rispondere con unità e fermezza».
La difesa della libertà di fare impresa in Calabria
«Chi investe, crea occupazione, assume responsabilità e contribuisce allo sviluppo della Calabria deve poterlo fare in condizioni di sicurezza e serenità. Colpire un’impresa significa colpire il lavoro delle persone, le loro famiglie e le prospettive di crescita di un intero territorio».
Per i Giovani Imprenditori reggini, proprio le nuove generazioni di imprenditori hanno il dovere di ribadire con forza che non può esserci sviluppo economico senza legalità e non può esserci futuro senza libertà d’impresa.
«La Calabria che vogliamo costruire – prosegue Cuzzocrea – è una terra nella quale un giovane possa scegliere di restare, investire e costruire il proprio futuro senza dover convivere con intimidazioni e condizionamenti. Su questo non possono esserci esitazioni. Ogni volta che viene colpita un’impresa sana, tutto il sistema produttivo deve sentirsi coinvolto. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto».
A Roberto Rugna e all’intera comunità di Italiana Gas va l’abbraccio convinto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, con l’auspicio che l’azienda possa proseguire il proprio lavoro con ancora maggiore determinazione.
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