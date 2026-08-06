Cantalupa, la giornata della Reggina dopo la prima amichevole. Il resoconto

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta

Recupero fisico, possesso palla e fase atletica. Questo in sintesi il diario di bordo odierno, all’indomani del primo allenamento congiunto che ha visto gli amaranto impegnati con la Polisportiva Bruinese.

In mattinata il gruppo guidato da mister Marchionni ha fatto tappa a Bobbio Pellice, rigenerandosi nelle acque dei “tumpi” (torrenti, piscine naturali e pozze d’acqua). Nel pomeriggio, il ritorno al Grande Torino di Cantalupa: attivazione in palestra ed attivazione tecnica, seguite da esercitazioni sul possesso palla che hanno visto la squadra divisa in tre gruppi, su campo ridotto. In conclusione, spazio al lavoro aerobico.

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta.