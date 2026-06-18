Calcio, Palermo: rinnovo di contratto per il reggino Giuseppe Geria

In carriera ha ricoperto l'incarico di direttore generale e direttore sportivo

Un curriculum di livello, costruito negli anni tra settori giovanili, direzioni sportive e incarichi dirigenziali. Giuseppe Geria proseguirà la sua esperienza al Palermo FC nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile del club rosanero.

La conferma è arrivata nella giornata di oggi, con la firma del contratto di rinnovo per le prossime stagioni. Un riconoscimento importante per un dirigente che, nel corso della sua carriera, ha maturato esperienze significative in diverse realtà del calcio italiano.

Il percorso tra Reggina, Bari, Juventus e Pescara

Geria ha legato una parte importante del proprio percorso alla Reggina, dove ha lavorato per diversi anni nel settore giovanile. In amaranto era poi tornato, senza poter prevedere quanto sarebbe accaduto successivamente con la parentesi da dimenticare con Saladini. Nel suo percorso professionale figurano anche esperienze importanti con Bari, Juventus e Pescara, realtà nelle quali ha ottenuto risultati rilevanti nella gestione, nella crescita dei giovani calciatori e numerose valorizzazioni

Non solo settore giovanile, Giuseppe Geria in passato ha ricoperto anche incarichi da direttore sportivo al Pergocrema e al Barletta. È stato inoltre direttore generale del Rimini nella stagione della storica conquista della Coppa Italia di Serie C.

La conferma del Palermo

Nella stagione appena conclusa Geria aveva ricevuto l’incarico dal City Football Group per guidare il settore giovanile del Palermo. Adesso è arrivata la conferma ufficiale del rinnovo contrattuale che comunque era nell’aria da tempo: “Il Palermo FC comunica la conferma di Giuseppe Geria nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile del Club rosanero. A Geria le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.