Evolve Soccer Training: il percorso per far crescere i giovani calciatori. Iscrizioni aperte
Si svlgerà presso il centro Federale Simone Neto Dell’Acqua, a Ciccarello. “Il talento cresce con il lavoro. Il metodo costruisce la differenza”
15 Giugno 2026 - 11:46 | Redazione
A Reggio Calabria nasce Evolve Soccer Training, un percorso di formazione calcistica dedicato alla crescita completa del giovane calciatore.
Non solo tecnica. Il progetto punta a sviluppare anche la parte atletica e mentale, due aspetti sempre più importanti nel calcio moderno. L’obiettivo è accompagnare ogni ragazzo in un percorso di miglioramento costruito sulle proprie caratteristiche, sulla categoria e sull’età.
Un metodo di lavoro per ogni giovane atleta
Il programma prevede attività mirate su diversi aspetti del gioco e della preparazione:
tecnica individuale, preparazione atletica, forza, velocità, resistenza e mentalità sportiva.
Ogni allenamento sarà pensato per aiutare i giovani calciatori a lavorare con metodo, continuità e attenzione ai dettagli. Perché il talento è importante, ma da solo non basta. Va allenato, guidato e costruito giorno dopo giorno.
Istruttori qualificati UEFA B
A seguire i ragazzi ci saranno istruttori qualificati UEFA B: Gianluca Neto Dell’Acqua, Jonathan Pagano e Tonino Martino, ex calciatore professionista di Serie A.
Una guida tecnica qualificata, pensata per offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa seria e strutturata.
Allenamenti al Centro Federale di Ciccarello
Gli allenamenti prenderanno il via dal 15 giugno 2026 e si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e giovedì presso il Centro Federale Simone Neto Dell’Acqua, a Ciccarello.
Il percorso è aperto a tutte le categorie. Per gli iscritti sono inclusi anche divisa e sacca allenamento.
“Il talento cresce con il lavoro. Il metodo costruisce la differenza”: è questo il messaggio che accompagna Evolve Soccer Training.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 338 198 6127.
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