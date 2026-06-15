Evolve Soccer Training: il percorso per far crescere i giovani calciatori. Iscrizioni aperte

A Reggio Calabria nasce Evolve Soccer Training, un percorso di formazione calcistica dedicato alla crescita completa del giovane calciatore.

Non solo tecnica. Il progetto punta a sviluppare anche la parte atletica e mentale, due aspetti sempre più importanti nel calcio moderno. L’obiettivo è accompagnare ogni ragazzo in un percorso di miglioramento costruito sulle proprie caratteristiche, sulla categoria e sull’età.

Un metodo di lavoro per ogni giovane atleta

Il programma prevede attività mirate su diversi aspetti del gioco e della preparazione:

tecnica individuale, preparazione atletica, forza, velocità, resistenza e mentalità sportiva.

Ogni allenamento sarà pensato per aiutare i giovani calciatori a lavorare con metodo, continuità e attenzione ai dettagli. Perché il talento è importante, ma da solo non basta. Va allenato, guidato e costruito giorno dopo giorno.

Istruttori qualificati UEFA B

A seguire i ragazzi ci saranno istruttori qualificati UEFA B: Gianluca Neto Dell’Acqua, Jonathan Pagano e Tonino Martino, ex calciatore professionista di Serie A.

Una guida tecnica qualificata, pensata per offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa seria e strutturata.

Allenamenti al Centro Federale di Ciccarello

Gli allenamenti prenderanno il via dal 15 giugno 2026 e si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e giovedì presso il Centro Federale Simone Neto Dell’Acqua, a Ciccarello.

Il percorso è aperto a tutte le categorie. Per gli iscritti sono inclusi anche divisa e sacca allenamento.

“Il talento cresce con il lavoro. Il metodo costruisce la differenza”: è questo il messaggio che accompagna Evolve Soccer Training.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 338 198 6127.