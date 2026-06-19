60 anni di storia e sport inclusivo per l’Aleandre Basket Reggio Calabria

Nell’anno in cui si celebrano oltre sessant’anni di gloriosa attività sportiva sul territorio, l’Aleandre Basket RC è lieta di presentare il programma ufficiale delle manifestazioni conclusive della stagione 2025/2026. Si prospettano giornate straordinarie all’insegna della palla a spicchi, della condivisione e dell’inclusione sociale.

L’apertura della manifestazione sarà affidata interamente al settore giovanile Aleandre nella mattinata di sabato 20 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, presso il suggestivo Tempietto Playground “Kobe e Gianna Bryant” sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. In questa splendida cornice all’aperto prenderà il via un entusiasmante Torneo Interregionale di Minibasket riservato alle categorie Scoiattoli e Aquilotti. Sul rettangolo di gioco Outdoor si sfideranno le promettenti formazioni di Siracusa Basket, Nuovo Basket Soccorso, Pallacanestro Viola e i padroni di casa, in un evento che vanta l’orgoglioso patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e del CONI.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 19:30, spostandosi presso il cortile e la palestra della Scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria. Questo momento istituzionale, pensato per i tesserati, le famiglie e l’intera cittadinanza, ospiterà u la cerimonia ufficiale di chiusura dell’anno sportivo. La location non è casuale: “il Principe”è stata da sempre la casa delle attività della gloriosa Leonardo Basket,oggi Aleandre grazie ad un percorso scritto con cura e passione dalla famiglia Pellicanò.

Nel corso dell’evento verranno consegnati i meritati riconoscimenti a tutti i piccoli atleti e allo staff tecnico, lasciando spazio agli interventi degli ospiti d’onore e all’illustrazione dei progetti sportivi e sociali pianificati per la prossima stagione.

Il culmine e l’appuntamento più atteso del weekend si toccherà domenica 21 giugno alle ore 18:30, presso il Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” nel Rione Modena di Reggio Calabria. Il parquet cittadino ospiterà la grande Amichevole di Baskin tra l’Aleandre Basket RC e la formazione siciliana dell’SSR Inclusion ME, segnando la prima storica gara ufficiale di basket inclusivo a Reggio Calabria. Il Baskin rappresenta una disciplina rivoluzionaria, normata per permettere a giovani con e senza disabilità di competere nella stessa squadra, collaborando attivamente e abbattendo ogni tipo di barriera.

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L’incontro di domenica riveste inoltre un’importante valenza formativa e scientifica, poiché la partecipazione permetterà il riconoscimento ufficiale delle ore di tirocinio ai partecipanti dei corsi per Arbitro e Aiuto Allenatore promossi dall’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI). A testimonianza del profondo valore sociale e del rigore sportivo della manifestazione, l’intero weekend è insignito dei prestigiosi patrocini del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dell’EISI, della FIP Calabria. L’ASD Aleandre Basket RC invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare numerosa per sostenere uno sport che unisce, emoziona e costruisce comunità.