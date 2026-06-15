Individual Summer Camp. Mister Gianluca Fiume vi aspetta al centro sportivo S. Agata

Il calcio d’estate diventa occasione di crescita, divertimento e apprendimento. A Reggio Calabria torna l’Individual Summer Camp, giunto alla sua terza edizione, pensato per i giovani calciatori che vogliono migliorare la propria tecnica di base sotto la guida di allenatori professionisti con licenza UEFA.

Il camp si svolgerà presso il centro sportivo Sant’Agata e accompagnerà i partecipanti in un percorso mirato, con allenamenti dedicati al miglioramento tecnico, coordinativo e motorio.

Tecnica, coordinazione e lavoro individuale

L’obiettivo del Summer Camp è aiutare ogni giovane calciatore a crescere attraverso un lavoro specifico e personalizzato. Durante le tre settimane saranno curati diversi aspetti del gioco: dal perfezionamento della tecnica di base al miglioramento delle capacità coordinative e motorie, elementi fondamentali per affrontare al meglio l’attività sportiva.

Spazio anche al lavoro specifico per i portieri, con sessioni individuali dedicate al ruolo.

Tre settimane di calcio al Sant’Agata

L’Individual Summer Camp si terrà dal 6 al 25 luglio, con appuntamenti fissati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dalle ore 18:00 e potranno partecipare tutti gli atleti nati dal 2013 al 2018. Il costo è di euro 130 kit incluso.

Tre settimane di puro calcio, pensate per unire apprendimento, passione e divertimento in uno dei luoghi simbolo dello sport reggino.

Info e iscrizioni

Per informazioni e per il modulo di iscrizione è possibile contattare Mister Gianluca Fiume.

Email: gianluca.fiume94@gmail.com

Cellulare: 346 8605568