Individual Summer Camp. Mister Gianluca Fiume vi aspetta al centro sportivo S. Agata
Percorso mirato, con allenamenti dedicati al miglioramento tecnico, coordinativo e motorio. Iscrizioni aperte
15 Giugno 2026 - 09:21 | Redazione
Il calcio d’estate diventa occasione di crescita, divertimento e apprendimento. A Reggio Calabria torna l’Individual Summer Camp, giunto alla sua terza edizione, pensato per i giovani calciatori che vogliono migliorare la propria tecnica di base sotto la guida di allenatori professionisti con licenza UEFA.
Il camp si svolgerà presso il centro sportivo Sant’Agata e accompagnerà i partecipanti in un percorso mirato, con allenamenti dedicati al miglioramento tecnico, coordinativo e motorio.
Tecnica, coordinazione e lavoro individuale
L’obiettivo del Summer Camp è aiutare ogni giovane calciatore a crescere attraverso un lavoro specifico e personalizzato. Durante le tre settimane saranno curati diversi aspetti del gioco: dal perfezionamento della tecnica di base al miglioramento delle capacità coordinative e motorie, elementi fondamentali per affrontare al meglio l’attività sportiva.
Spazio anche al lavoro specifico per i portieri, con sessioni individuali dedicate al ruolo.
Tre settimane di calcio al Sant’Agata
L’Individual Summer Camp si terrà dal 6 al 25 luglio, con appuntamenti fissati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dalle ore 18:00 e potranno partecipare tutti gli atleti nati dal 2013 al 2018. Il costo è di euro 130 kit incluso.
Tre settimane di puro calcio, pensate per unire apprendimento, passione e divertimento in uno dei luoghi simbolo dello sport reggino.
Info e iscrizioni
Per informazioni e per il modulo di iscrizione è possibile contattare Mister Gianluca Fiume.
Email: gianluca.fiume94@gmail.com
Cellulare: 346 8605568
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