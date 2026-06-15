Nuoto: Italica Sport unica società di Reggio Calabria nella start list della 62ª Traversata dello Stretto

Sarà l’Italica Sport l’unica società di Reggio Calabria presente nella start list della 62ª Traversata dello Stretto, una delle competizioni in mare aperto più affascinanti e suggestive del panorama internazionale.

A rappresentare la città saranno gli atleti master Simone Catona e Antonello Monoriti, protagonisti di una stagione di alto livello che ha consentito loro di conquistare l’accesso ad una manifestazione che richiama ogni anno nuotatori provenienti da tutta Italia.

Un risultato conquistato grazie ai tempi ottenuti durante la stagione

La partecipazione alla Traversata dello Stretto non è automatica. Per poter inoltrare la domanda di iscrizione e concorrere ad uno degli 80 posti disponibili, gli atleti master dovevano aver fatto registrare un tempo massimo di 22’00″00 sui 1500 metri in vasca da 25 metri oppure di 22’30″00 sui 1500 metri in vasca da 50 metri.

Requisiti particolarmente selettivi che testimoniano il valore tecnico della manifestazione e l’importante risultato raggiunto dai due portacolori dell’Italica Sport. Gli 80 posti sono divisi tra nuotatori agonisti e nuotatori master.

Essere l’unica società cittadina presente nella prestigiosa manifestazione conferma ancora una volta il lavoro svolto dal sodalizio reggino, capace di ottenere risultati di rilievo in tutte le categorie del nuoto.