Reggina, nuovo corso Lotito: per la direzione generale si insiste su un nome

La trattativa per il passaggio della Reggina a Claudio Lotito dovrebbe essere arrivata al passaggio finale. I tempi restano un fattore decisivo. Non solo per chiudere l’operazione, ma anche per iniziare a costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie D. Dovremmo essere alle battute conclusive dell’operazione, con alcuni passaggi formali ancora da definire.

Il nodo principale riguarda il tempo. La nuova proprietà, una volta completato il passaggio, dovrà intervenire su più fronti. Servirà costruire l’organigramma, ricostruire quasi interamente l’organico, definire lo staff tecnico, impostare il mercato e pensare all’iscrizione della squadra al prossimo campionato.

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In questo si insiste sempre con più forza sul nome di Andrea Gianni. Da settimane viene accostato alla Reggina e potrebbe ricoprire un ruolo centrale nel nuovo progetto dirigenziale amaranto, quello di direttore generale. Gianni conosce già l’ambiente reggino. Ha infatti lavorato alla Reggina durante l’era Gallo.

Al momento il dirigente non rilascia dichiarazioni. Nessuna conferma pubblica, quindi. Ma il suo nome continua a circolare con insistenza. Anche il Corriere dello Sport da giorni lo inserisce tra i profili individuati per la futura struttura societaria, ricordando che Andrea Gianni, oggi è alla Lucchese.

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La Reggina deve ripartire subito

La scelta del direttore generale sarà uno dei primi passaggi chiave. La Reggina non può permettersi tempi lunghi. La nuova stagione è già dietro l’angolo e la società dovrà presentarsi ai nastri di partenza con idee chiare, uomini scelti e una programmazione rapida. Servirà però attendere la chiusura definitiva della trattativa. Solo dopo si potrà passare dalle ipotesi alle decisioni ufficiali.

Intanto, anche dalla Toscana si guarda con attenzione alla situazione. La stampa locale ha parlato della possibilità che Gianni lasci la Lucchese per seguire il nuovo progetto della Reggina. Vedremo.