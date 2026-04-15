Reggio, svolta per il chiosco in Via Marina: nuova aggiudicazione

Nuovo passaggio nella procedura per l’assegnazione. Dopo l’esclusione di uno dei partecipanti, il Comune ha disposto lo scorrimento della graduatoria

Si sblocca la procedura per l’affidamento in concessione del chiosco comunale di Via Marina Bassa, a Reggio Calabria. Con la determina dirigenziale del 14 aprile 2026, il Comune ha approvato gli atti di gara, disposto l’esclusione della società Nice Srl e fatto scorrere la graduatoria provvisoria, individuando in PSC SRLS il nuovo operatore collocato al primo posto.

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La procedura riguarda un solo chiosco di proprietà comunale, il gazebo n. 1, lettera A, da 19,87 metri quadrati, messo a bando con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con una proposta di riqualificazione delle strutture e dei servizi annessi. Si tratta di un nuovo avviso, resosi necessario dopo la revoca della precedente aggiudicazione disposta nel 2025.

Diversi i passaggi. Dopo la pubblicazione del bando, la commissione ha esaminato le candidature, ammettendo alcuni operatori alla fase successiva. Dallo scorrimento della graduatoria e dopo l’esclusione di alcuni partecipanti, è risultata PSC SRLS al primo posto con un punteggio complessivo di 84,10.

L’atto approva quindi il verbale della commissione del 31 marzo 2026, rettifica parzialmente la precedente determina di marzo e trasmette tutto al Rup per il prosieguo delle attività.

In sostanza, il percorso per il chiosco di Via Marina riparte da PSC SRLS, dentro una procedura che punta non solo alla gestione dello spazio ma anche alla sua riqualificazione e al miglioramento dei servizi in una delle aree più frequentate della città.