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In corso il vertice sul caporalato in Prefettura a Reggio

Al tavolo la ministra del Lavoro Calderone e il presidente della Regione Occhiuto

05 Giugno 2026 - 15:50 | Comunicato stampa

vertice sicurezza prefettura

E’ in corso in Prefettura a Reggio Calabria il vertice presieduto dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che affronta il tema del caporalato. La riunione segue la strage di braccianti avvenuta ad Amendolara, nel Cosentino, lunedì scorso.

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Al tavolo sono presenti, tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo; l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese; il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, i vertici delle forze dell’ordine e quelli regionali delle strutture ispettive.

Fonte: Ansa Calabria

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