City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A2, attive le ricariche ad alta potenza nella ‘Green Island’ e il presidio sanitario

Anas, l'Ad Gemme: "Un nuovo traguardo per mobilità e sicurezza"

07 Agosto 2026 - 15:49 | Comunicato

Autostrada Santa Trada A2

Entrano in funzione tutti i servizi della “Green Island” situata nell’area di parcheggio “Contessa Soprana” lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel territorio comunale di Lattarico tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano (CS).

«Un nuovo importante traguardo per la mobilità sostenibile e la sicurezza lungo la A2 – dichiara Claudio Andrea Gemme, ad di Anas –. Anas continua a investire in servizi innovativi e vicini ai viaggiatori, implementando anche un servizio sperimentale di soccorso sanitario per rafforzare la sicurezza, soprattutto nei momenti di maggiore flusso sulle nostre strade».

L’infrastruttura è così pienamente fruibile dall’utenza: sono infatti operativi i nuovi impianti di ricarica elettrica ad alta potenza, che permettono agli automobilisti di rifornire i veicoli durante il viaggio.

Per assicurare la massima efficienza, l’area sarà presidiata da personale qualificato, incaricato del costante monitoraggio degli impianti tecnologici.

In via sperimentale e temporanea, in questo periodo di elevato flusso di traffico, verrà attivato un servizio di presidio sanitario per mezzo di un’ambulanza operativa nel tratto autostradale tra Cosenza e Castrovillari e sulla rete Anas nel raggio di 20 km. A supporto della mobilità, è prevista anche un’apposita informativa agli utenti tramite i pannelli a messaggio variabile (PMV) per l’indicazione dei presidi ospedalieri attivi più vicini agli svincoli di Castrovillari, Cosenza e Lamezia.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

AnasAutostrada del MediterraneoReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?