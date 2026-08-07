A2, attive le ricariche ad alta potenza nella ‘Green Island’ e il presidio sanitario

Entrano in funzione tutti i servizi della “Green Island” situata nell’area di parcheggio “Contessa Soprana” lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel territorio comunale di Lattarico tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano (CS).

«Un nuovo importante traguardo per la mobilità sostenibile e la sicurezza lungo la A2 – dichiara Claudio Andrea Gemme, ad di Anas –. Anas continua a investire in servizi innovativi e vicini ai viaggiatori, implementando anche un servizio sperimentale di soccorso sanitario per rafforzare la sicurezza, soprattutto nei momenti di maggiore flusso sulle nostre strade».

L’infrastruttura è così pienamente fruibile dall’utenza: sono infatti operativi i nuovi impianti di ricarica elettrica ad alta potenza, che permettono agli automobilisti di rifornire i veicoli durante il viaggio.

Per assicurare la massima efficienza, l’area sarà presidiata da personale qualificato, incaricato del costante monitoraggio degli impianti tecnologici.

In via sperimentale e temporanea, in questo periodo di elevato flusso di traffico, verrà attivato un servizio di presidio sanitario per mezzo di un’ambulanza operativa nel tratto autostradale tra Cosenza e Castrovillari e sulla rete Anas nel raggio di 20 km. A supporto della mobilità, è prevista anche un’apposita informativa agli utenti tramite i pannelli a messaggio variabile (PMV) per l’indicazione dei presidi ospedalieri attivi più vicini agli svincoli di Castrovillari, Cosenza e Lamezia.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.