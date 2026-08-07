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Reggio Futura, Palmara su nuova nomina Romeo: ‘Riconoscimento ad esperienza ed affidabilità’

Le parole di Italo Palmara dopo la nomina di Daniele Romeo a vicepresidente della IX Commissione consiliare Controllo e Garanzia

07 Agosto 2026 - 15:58 | Comunicato

Anniversario Arma Carabinieri ()

“Esprimo, a nome mio e di tutta la comunità di Reggio Futura, grande soddisfazione per la nomina di Daniele Romeo a vicepresidente della IX Commissione consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria e gli auguro buon lavoro”.

Lo dichiara il presidente di Reggio Futura, Italo Palmara.

“Si tratta di un ulteriore e significativo riconoscimento – aggiunge – per una persona che può mettere al servizio dell’istituzione una consolidata esperienza politico-amministrativa e una profonda conoscenza della macchina comunale. Un percorso, quello di Daniele, contraddistinto da coerenza, correttezza e da una condotta personale e politica moralmente ineccepibile”.

“La Commissione Controllo e Garanzia – prosegue il presidente di Reggio Futura – riveste un ruolo particolarmente delicato, perché alla funzione di verifica sull’attività dell’Ente affianca quella di tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dell’amministrazione. È quindi importante che al suo interno operino persone capaci di esercitare le proprie responsabilità con equilibrio, rigore e indipendenza di giudizio”.

“Sono certo che il nostro capogruppo Daniele Romeo – conclude Palmara – saprà interpretare anche questo incarico con il senso delle istituzioni e lo spirito di servizio che hanno sempre caratterizzato il suo impegno, contribuendo a un confronto serio e costruttivo nell’esclusivo interesse della città”.

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