Lutto a Reggio per la tragica scomparsa di Fabio Calabrò. De Biasi: ‘Comunità di Rosalì sconvolta’

La notizia della morte improvvisa di Fabio Calabrò, tragicamente strappato alla vita in un doloroso incidente sul lavoro, ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità di Reggio Calabria e della frazione di Rosalì. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile e che stringe tutti i cittadini in un abbraccio di sincera vicinanza e cordoglio verso la famiglia Calabrò.

A farsi interprete del profondo sentimento di sofferenza che sta attraversando il territorio è il Consigliere comunale Giuseppe De Biasi:

«La perdita improvvisa e drammatica del nostro concittadino Fabio Calabrò ha scioccato ognuno di noi. Di fronte a una tragedia accaduta mentre svolgeva il proprio lavoro, le parole sembrano non bastare a colmare un dolore così immenso. In questo momento di sconforto, il mio pensiero e la mia più profonda vicinanza vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Rosalì, colpita al cuore da questo tragico evento.»

Un impegno che va oltre il semplice cordoglio, il Consigliere De Biasi annuncia infatti la volontà di adoperarsi concretamente affinché la figura e la memoria di Fabio non vengano dimenticate.