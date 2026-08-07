Unical, inaugurato un hub di eccellenza per lo studio dell’astrofisica

Un hub di eccellenza per lo studio dell’astrofisica, la difesa degli asset spaziali nazionali e lo sviluppo di tecnologie di frontiera con ricadute dirette sul tessuto industriale.

È il nuovo laboratorio nato dalla sinergia tra l’Università della Calabria e l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), presentato oggi al campus di Rende alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, e del presidente dell’Inaf, Roberto Ragazzoni.

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Il progetto vedrà l’installazione all’Unical di un’antenna della rete internazionale ‘Solaris’ destinata allo studio del plasma nell’alta atmosfera.

Il centro si inserirà inoltre nelle principali missioni internazionali dell’Agenzia spaziale europea, tra cui Plasma observatory, NewAthena e le ricerche sull’astronomia multimessaggera legate ad Einstein telescope e Lisa.

“Oggi – ha sottolineato il rettore Gianluigi Greco – è una bella giornata per l’ateneo e per le istituzioni che hanno fatto squadra. Partiamo subito con una prima sala, allestita per 20 persone, con l’obiettivo di medio termine di arrivare a 50 unità. Questo significa ricerca, economia che cresce e nuove famiglie che scelgono di vivere e lavorare in Calabria”.

Il presidente dell’Inaf, Roberto Ragazzoni, ha evidenziato come il progetto rappresenti “una rampa di salita per creare un centro di riferimento scientifico con forti connessioni con il mondo delle piccole e medie imprese, attive nella produzione di componentistica e sensori ad alta tecnologia”. Sotto il profilo logistico e occupazionale la nuova struttura è già pronta ad accogliere i primi ricercatori.

ansa.it