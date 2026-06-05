“Premio Artistico-Letterario Apollo School”: i vincitori della sezione Junior

Per gli studenti l’occasione di raccontare i libri attraverso linguaggi diversi: scrittura, immagini e video

Si è svolta giovedì 4 giugno, a Palazzo Alvaro, la premiazione della sezione Junior studenti delle scuole di I grado del “Premio Artistico-Letterario Apollo School“, giunto alla sua ottava edizione. L’iniziativa, riferita all’anno scolastico 2025-2026, è stata realizzata dalla Totem Srl in collaborazione con l’associazione Nuovi Orizzonti, presieduta da Natalia Spanò e finanziato dalla Regione Calabria.

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Le scuole partecipanti

Alla sezione Junior hanno preso parte diversi istituti scolastici del territorio:

I.C. “Spanò Bolani – De Amicis”, I.C. “Nosside – Pythagoras”, I.C. “Cassiodoro – Don Bosco”, I.C. Carducci – Vittorino da Feltre, I.C. Radice Alighieri, Convitto Nazionale di Stato T. Campanella e Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo De Paoli.

Gli studenti sono stati chiamati a scegliere uno tra quattro libri: “Vai all’inferno Dante” di Luigi Garlando, “Il Barone rampante” di Italo Calvino, Scuola media. “Gli anni peggiori della mia vita” di James Patterson e “Viaggio al centro della terra” di Jules Verne.

A partire dalla lettura, i ragazzi hanno poi potuto realizzare un disegno per la categoria “Crea leggendo”, un video per “CIAK… sorridi alla vita!”, oppure reinterpretare una parte del libro nella sezione “Immagina leggendo”.

I premi speciali

Il Premio Simpatia è stato assegnato a Carmela Costantino e Nicole Praticò dell’I.C. Cassiodoro – Don Bosco.

La Giuria ha premiato le due studentesse per aver dato vita a un racconto allegro, originale e ricco di colpi di scena, capace di reinterpretare i personaggi del romanzo con fantasia, spontaneità e ironia.

Il Premio Iris è andato invece ad Alessandro Liconti del Convitto Nazionale di Stato T. Campanella.

Si tratta di un riconoscimento speciale attribuito a un’opera che si è distinta per originalità e sensibilità, rappresentando il desiderio di libertà del protagonista de Il barone rampante attraverso un’immagine intensa ed evocativa.

I vincitori della sezione Junior

Per la categoria “Immagina leggendo”, il primo posto è stato assegnato al racconto “Vai all’Inferno DANTE” di Noemi Vitetta, dell’I.C. Radice Alighieri.

Nella categoria “Crea leggendo”, primo classificato il disegno Viaggio al centro della terra di Domenico Corigliano, dell’I.C. Carducci – Vittorino da Feltre.

Per la sezione “CIAK… sorridi alla vita!”, il primo posto è andato al video Scuola media, gli anni peggiori della mia vita, realizzato dalla classe II F dell’I.C. Cassiodoro – Don Bosco.

La giornata ha messo al centro lettura, creatività e partecipazione, offrendo agli studenti l’occasione di raccontare i libri attraverso linguaggi diversi: scrittura, immagini e video.