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Calabria, vasto incendio di vegetazione: VVF e Canadair in azione – VIDEO

Le operazioni sono tuttora in corso

27 Luglio 2026 - 17:48 | Comunicato Stampa

Un vasto incendio di vegetazione sta interessando, dal pomeriggio di oggi, la frazione Piscopio del comune di Vibo Valentia.

Sul posto sono operative due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, una squadra di Calabria Verde e un Canadair della flotta aerea dello Stato, impiegato nei lanci d’acqua per contenere il fronte di fiamma.

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Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che dirige l’impiego delle risorse a terra e dei mezzi aerei al fine di circoscrivere l’incendio e salvaguardare le aree esposte al rischio.

Le operazioni sono tuttora in corso.

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