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Vasto incendio a Zambrone, intervento in corso del Vigili del Fuoco: treni sospesi – FOTO

Il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività antincendio

27 Luglio 2026 - 11:51 | di Redazione

INCENDIO ZAMBRONE

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnati dalle prime ore di della mattinata di oggi, 27 luglio, nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio nel comune di Zambrone.

Il rogo, sviluppatosi sul costone sottostante la stazione ferroviaria, è attualmente in fase di spegnimento. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e un mezzo aereo ad ala rotante, che ha effettuato 32 lanci d’acqua per contenere e domare le fiamme.

incendio vigili del fuoco

Durante le operazioni di spegnimento, il traffico ferroviario tra le stazioni di Briatico e Parghelia è stato temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività antincendio.

wtmk

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area proseguiranno fino alla completa estinzione dell’incendio.

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Vigili del FuocoVibo ValentiaZambrone Cronaca
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