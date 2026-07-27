Calciomercato Reggina: un terzino giovane ma già con tanta esperienza in C

Federico Baggi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Reggina. Il difensore classe 2003 dovrebbe rinforzare la corsia destra della squadra allenata da Marco Marchionni. Nonostante la giovane età, Baggi ha già maturato una buona esperienza. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Fanfulla, Sangiuliano City e Pineto, giocando sia in Serie D che tra i professionisti.

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La carriera di Federico Baggi

Il percorso del laterale è iniziato con il Fanfulla, società con la quale ha disputato due stagioni in Serie D. Nel 2022 il trasferimento al Sangiuliano City e l’esordio in Serie C. Il passaggio successivo è arrivato il 30 luglio 2023, quando Baggi ha firmato con il Pineto, formazione con la quale ha proseguito il proprio percorso di crescita nella terza serie nazionale.

Nel suo ultimo triennio ha raccolto quasi novanta presenze e tre reti, mettendo insieme minutaggio, continuità e capacità di adattarsi a differenti soluzioni tattiche. Baggi è un terzino destro di piede destro, utilizzabile anche come esterno a tutta fascia. Adesso per il classe 2003 si prepara una nuova esperienza: quella con la maglia amaranto.