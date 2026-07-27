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Calcio: Riccardo Rotulo saluta la Nissa, ma il suo è un addio amaro

"La verità chi la deve sapere la sa, il resto sono solo chiacchiere". Il calciatore vestirà l'amaranto

27 Luglio 2026 - 11:10 | Redazione

Nissa Reggina partita

Addio amaro per Riccardo Rotulo, ex giocatore della Nissa, ora alla Reggina. Il suo saluto attraverso n post su Instagram: “Non è stata una mia volontà non rimanere, ma altri hanno deciso per me; la verità chi la deve sapere la sa, il resto sono solo chiacchiere. È stata una tappa importante della mia carriera, perciò desidero ringraziare per questi due anni la famiglia Giovannone, Luca e suo figlio Lorenzo, il DS Ernesto Russello, Antonio Marrone e Vincenzo Cancellieri.

Un grazie speciale va alle persone che hanno lavorato dietro le quinte e che sono state fondamentali per me: Claudio e Matteo, Massimo e Bonny, Sasà Munda, mister Catalano, Totò Chimenti e Michele Digiugno.

Ringrazio tutti gli allenatori con cui ho avuto il piacere di lavorare: nel bene e nel male, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa in questo percorso. Un grazie sincero va a tutti i miei meravigliosi compagni, con cui ho avuto il piacere e l’onore di condividere lo spogliatoio e il campo.

Infine, un ringraziamento doveroso ai tifosi, quelli veri, e a tutta la gente che mi ha voluto bene e apprezzato come uomo e come calciatore”.

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