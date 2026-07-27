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Ponte sullo Stretto, Cgil presenta un esposto alla Corte dei Conti

"Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno"

27 Luglio 2026 - 10:34 | di Redazione

Ponte sullo Stretto di Messina ()

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale.

L’esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini.

Landini: “Difendere il denaro pubblico”

“Non si tratta di una battaglia ideologica – ha spiegato a Cgil in una nota – né di una contrapposizione pregiudiziale all’opera, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno”.

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