Ponte sullo Stretto, Cgil presenta un esposto alla Corte dei Conti

"Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno"

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale.

L’esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini.

Landini: “Difendere il denaro pubblico”