Calcio, salto di categoria per il reggino Danilo Polito: sarà il vice di Coppitelli

Dopo gli anni trascorsi alla Reggina, il giovane tecnico entra nello staff rossoblù. In amaranto aveva iniziato dal settore giovanile, diventando poi un punto di riferimento per diversi allenatori. La firma con il Cosenza è arrivata circa dieci giorni fa e rappresenta un meritato salto di categoria. Danilo Polito, per diverse stagioni match analyst della Reggina, sarà il vice di Federico Coppitelli.

Giovane e preparato, Polito ha iniziato, come detto, il proprio percorso nel settore giovanile amaranto, prima di essere promosso nello staff della prima squadra. Nel corso degli anni ha offerto un contributo importante agli allenatori che si sono alternati sulla panchina della Reggina.

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Match analyst professionista, qualificato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Polito è anche in possesso del patentino Uefa B. Meticoloso, competente e sempre molto discreto, ha lavorato con grande impegno, conquistando la fiducia dei diversi tecnici con i quali ha collaborato. Per il reggino Danilo Polito anche la soddisfazione di aver guidato la Reggina dalla panchina come responsabile tecnico durante le quattro giornate di squalifica inflitte a mister Alfio Torrisi. Un’esperienza conclusa con un bilancio perfetto: quattro vittorie in altrettante partite.

Adesso una nuova esperienza al Cosenza, al fianco di Coppitelli, per proseguire un percorso professionale costruito con competenza, lavoro e riservatezza.