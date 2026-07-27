Nuovo ospedale Morelli, Occhiuto: ‘I fondi per Reggio Calabria ci sono già’

L’annuncio del nuovo finanziamento da un miliardo di euro per l’edilizia sanitaria calabrese ha provocato numerose reazioni sui social. Diversi cittadini hanno chiesto perché, tra gli interventi indicati dal presidente Roberto Occhiuto, non fosse presente anche Reggio Calabria.

Le nuove risorse INAIL riguardano infatti il nuovo ospedale di Catanzaro, la Cittadella della Salute del capoluogo, il nuovo ospedale di Crotone e quello di Cosenza.

Nel dettaglio, si tratta di 300 milioni di euro per il nuovo ospedale di Catanzaro, 200 milioni per la Cittadella della Salute di Catanzaro, 300 milioni per il nuovo ospedale di Crotone e 200 milioni per il nuovo ospedale di Cosenza.

Tra i commenti pubblicati sotto il post del governatore, in tanti hanno quindi domandato quale fosse la situazione del nuovo ospedale Morelli e se fossero previsti finanziamenti anche per la città dello Stretto.

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La risposta di Occhiuto sul nuovo ospedale di Reggio Calabria

A chiarire la situazione è stato lo stesso presidente della Regione, rispondendo direttamente sui social.

«I nuovi ospedali di Vibo e della Piana si stanno già realizzando con altre risorse. Per Reggio Calabria, invece, le risorse INAIL sono già state stanziate e sono adeguate al progetto, che è stato consegnato all’Istituto».

Reggio Calabria, dunque, non sarebbe stata esclusa dalla programmazione. Il progetto del nuovo presidio ospedaliero segue infatti un percorso finanziario e amministrativo differente rispetto agli interventi inseriti nell’ultimo stanziamento da un miliardo di euro.

Per il Morelli risorse già stanziate

L’iter per l’ampliamento e la realizzazione del nuovo ospedale Morelli è stato avviato quasi dieci anni fa. Il progetto iniziale aveva un valore di circa 180 milioni di euro.

Successivamente la Regione Calabria ha proposto all’INAIL anche la realizzazione della Palazzina Uffici e della Foresteria, l’ampliamento del nuovo Grande Ospedale Metropolitano e il completamento del Polo Onco-Ematologico.

L’importo complessivo dell’intervento è così salito a circa 295,7 milioni di euro. Il programma è stato approvato con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022.

Secondo quanto chiarito da Occhiuto, le risorse disponibili sarebbero quindi già sufficienti rispetto al progetto trasmesso all’INAIL.

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Secondo quanto raccolto, nelle prossime settimane potrebbe essere convocata una conferenza stampa dedicata proprio al nuovo ospedale Morelli.

L’incontro servirà a fare il punto sull’iter amministrativo, sulle risorse disponibili, sui passaggi ancora necessari e sui tempi previsti per l’avvio concreto dell’intervento.

Un appuntamento atteso dalla città, che chiede da anni certezze sulla realizzazione di una struttura moderna, efficiente e adeguata alle esigenze sanitarie dell’intera area metropolitana.