Calcio a 5: importante conferma per la Cadi Futura. Rinnovo per Kadu

La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto del forte calcettista brasiliano Kadu: Manoel Dos Santos Carlos Eduardo, meglio noto come Kadu. Il talentuoso laterale offensivo continuerà a indossare la maglia giallo-blu anche per la prossima stagione.

La società del Presidente Nino Mallamaci ha blindato un patrimonio tecnico, lo ha fortemente voluto trattenere nonostante le numerose sirene di mercato giunte anche dalla categoria superiore.

Kadu, nipote d’arte del leggendario Vampeta, maestro della disciplina e simbolo del Futsal , ha scelto ancora la piazza della Cadi Antincendi Futura come palcoscenico ideale per esprimere il suo straordinario repertorio. Il giocatore non vede l’ora di crescere e migliorare ulteriormente sotto la guida del bravo ed esperto tecnico Sylvio Rocha.

Dopo alcune esperienze nel calcio a 5 italiano, in particolare in Veneto con il Giorgione, Kadu è tornato in Italia nella passata stagione e il suo esordio è stato tutt’altro che soft: sceso in campo contro il Pescara,da sconosciuto o quasi, ha subito impressionato per personalità e qualità, venendo eletto sin da subito come uno dei giocatori più forti del girone e, senza timore di smentita, di tutto il panorama nazionale.

Cifre da spavento, doppiette e triplette a iosa, accelerazioni da vero “fuori-categoria”, uno spettacolo vederlo all’opera e saltare l’uomo.

Un terrore per i difensori avversari, un passaporto di bel gioco e qualità per tutto il mondo Futura.

Accelerazione dirompente, gol a raffica, assist da urlo: Kadu è stato senza dubbio pazzesco. E probabilmente, senza quella squalifica rimediata nella gara di ritorno contro Giovinazzo, la Cadi Antincendi Futura avrebbe potuto osare di più nella corsa alla Serie A, il sogno che la piazza andrà ad inseguire con ambizione anche nella stagione che si va ad aprire.

L’appuntamento, dunque, è per il prossimo campionato, dove la Cadi Antincendi Futura e il suo fortissimo brasiliano saranno pronti a scrivere nuove, entusiasmanti pagine di storia.