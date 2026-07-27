Calciomercato Eccellenza: grande partenza dell’Admo Pro Pellaro. Arriva un brasiliano

L’ADMO Pro Pellaro 1919 inaugura la nuova stagione con il suo primo innesto di mercato e lo fa con un acquisto di grande spessore.

La società bianconera annuncia ufficialmente l’arrivo di Murilo Gomes Ferreira, difensore centrale brasiliano classe 1990, un calciatore di grande esperienza e personalità, pronto a mettere qualità, fisicità e leadership al servizio della squadra.

Cresciuto nel prestigioso vivaio del Palmeiras, una delle realtà più importanti del calcio brasiliano, Murilo vanta una carriera ricca di esperienze tra Italia e mondo. In Calabria ha già avuto modo di farsi apprezzare con la maglia della Palmese nell’autunno 2017, collezionando 9 presenze e realizzando anche una rete.

Nel suo percorso italiano ha vestito le maglie di club importanti come Campobasso, Gravina, Tiferno, Mariglianese, Bitonto e Canosa, superando ampiamente il traguardo delle cento presenze in Serie D: numeri che raccontano affidabilità, continuità e conoscenza dei campionati di alto livello.

Un vero giramondo del calcio, con esperienze internazionali maturate in Thailandia, Bolivia e Ucraina, dove ha indossato anche la maglia del Karpaty Lviv, confrontandosi con realtà calcistiche diverse e arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio professionale.

Un profilo di assoluto valore per il progetto dell’ADMO Pro Pellaro 1919, che apre la propria campagna acquisti con un calciatore dal curriculum importante e dalle grandi motivazioni.

Murilo Gomes Ferreira rappresenta il primo tassello di una squadra che vuole crescere con ambizione, costruendo un gruppo competitivo e pronto a regalare emozioni ai propri tifosi.

Benvenuto a Pellaro, Murilo!