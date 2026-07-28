Roschetti (M5S): ‘Omessa risposta dall’ASP di Reggio. Esposto alla corte dei conti’
Obiettivo condiviso dall'on. Baldino e dalla consigliera regionale Barbuto verificare la regolarità dei bilanci consuntivi 2013-2021
28 Luglio 2026 - 09:21 | Comunicato stampa
Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria denuncia l’omessa risposta da parte dell’ASP all’istanza di accesso agli atti formulata dalla Dott.ssa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del suddetto GT, nonché medico di MG in merito alla medicina generale e alla vertenza sull’appropriatezza prescrittiva.
L’istanza dell’accesso agli atti e l’esposto alla Corte dei Conti
Le richieste sono state formulate per le proprie funzioni di studio, programmazione e controllo politico-sociale sul territorio, nonché per motivi politico-statistici.
Parallelamente, tramite l’onorevole Vittoria Baldino e la consigliera regionale Elisabetta Barbuto, il M5S ha depositato un esposto alla Corte dei Conti per verificare la regolarità dei bilanci consuntivi 2013-2021 dell’ASP di Reggio Calabria.
Dr Giovanna Milena Roschetti
RGT M5S Reggio Calabria
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