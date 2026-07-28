Basket: Petrovic resta alla Dierre con un solo obiettivo

Ma questa volta è diverso. Non è più un “giovane da proteggere” o un giocatore da recuperare. Petrovic è pronto a diventare il faro del nuovo corso targato Coach Dario Lo Storto.

L’estate 2026 segna un punto di svolta nella carriera del talento serbo.Petrovic si presenta al via con un’etichetta nuova di zecca: quella di giocatore di riferimento. L’etichetta “Under” è stata definitivamente archiviata. Il lungo percorso di riabilitazione che lo ha tenuto lontano dal parquet per lunghi tratti due anni è ormai un ricordo sbiadito, per fortuna. Ciò che resta è un atleta completo, che unisce qualità tecnica, atletismo esplosivo e una maturità che si vede in ogni movimento. Non più un recupero, ma una certezza.

Nell’ottica di un rafforzamento mirato del roster bianco-blu, la dirigenza ha deciso di puntare forte su Petrovic, affidandogli un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico del nuovo Coach Dario Lo Storto. Petrovic, cresciuto nella prestigiosa Scuola New Basket Latina, vanta un curriculum giovanile di spessore con partecipazioni ai campionati Gold ed Eccellenza, oltre all’esperienza nella Serie C Laziale. Sul parquet, le sue caratteristiche sono ormai note: un atleta longilineo che non disdegna il gioco perimetrale, dotato di un ottimo raggio di tiro e di una capacità di inserimento che lo rende un match-up difficile da contenere ed a tratti molto spettacolare.

Ciò che però impressiona maggiormente in questa fase di precampionato è l’atteggiamento del giocatore. Petrovic ha messo in mostra una voglia matta di fare bene, mettendosi in discussione in ogni allenamento e dimostrando di aver assimilato completamente la filosofia del gruppo.

Il messaggio è chiaro. Per la Dierre, Aleksa Petrovic non è più una promessa da attendere. È un protagonista da ammirare. L’inizio della stagione è alle porte e le aspettative sono altissime.