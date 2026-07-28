Reggina, il saluto social di Antonio Palumbo: ‘Non volevo finisse così’

Era tra i pochi calciatori rimasti ancora sotto contratto con la Reggina, ma evidentemente non rientrava più nei piani tecnici della nuova società. Cresciuto nel settore giovanile amaranto, ambidestro, ha svolto diversi ruoli nella passata stagione. Si ricorda e lui lo ricorderà per sempre il gol realizzato nel finale di gara, nel sentitissimo derby con il Messina. Antonio Palumbo conclude la sua esperienza con la Reggina e saluta con un pizzico di amarezza, attraverso un messaggio social: “A volte il calcio ti porta a scegliere, altre volte è il calcio a scegliere per te. Si chiude un capitolo che, sinceramente, avrei voluto continuare a scrivere. Non sempre le cose vanno come si spera, ma questo non cancella tutto ciò che di bello è stato vissuto.

Grazie a tutti i compagni di squadra e a tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso. Un grazie speciale ai tifosi, che ci hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno.

Le strade oggi si dividono, ma il rispetto, la gratitudine e i ricordi resteranno per sempre. Vi auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che meritate.

Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto, dentro e fuori dal campo, e con il rammarico che questa storia finisca così. Ma ogni fine è anche un nuovo inizio, e porterò con me i ricordi, le emozioni e le persone che hanno reso questo cammino speciale.

GRAZIE REGGINA. GRAZIE DI TUTTO REGGIO.”