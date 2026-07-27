Dal nuovo arrivo all’agonismo in aumento: presentata la 62 a Traversata dello Stretto

La settimana interamente dedicata alla Traversata dello Stretto è ufficialmente cominciata con il consueto primo appuntamento rappresentato dalla conferenza stampa di presentazione, organizzata presso l’Altafiumara Resort & Spa. Con suggestivo affaccio proprio sullo Stretto, l’organizzazione di Centro Nuoto Villa e locale Amministrazione Comunale hanno snocciolato temi e novità che porta con sé la 62 a edizione della grande classica del nuoto di fondo, gara internazionale che si terrà domenica 2 agosto con partenza alle 10:30 da Capo Peloro (ME) e arrivo previsto intorno alle 11:30 sulla sponda villese.

I PRESENTI: l’incontro con i giornalisti, moderato dall’addetto stampa Paolo Messina, ha visto la partecipazione attiva al tavolo dei commenti del Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e l’assessore Giuseppe Cotroneo, il presidente del Centro Nuoto Villa Mimmo Pellegrino e del suo vice Bruno Pecora in rappresentanza dell’intero gruppo organizzativo. Lato Istituzioni era presente anche Paolo Bilardi come consigliere del Comune di Reggio Calabria, mentre per il mondo sportivo sono intervenuti i presidenti di Coni Calabria Tino Scopelliti e Fin Alfredo Porcaro.

Presente in sala una nutrita delegazione di Forze dell’Ordine e altre figure Istituzionali, tra cui il capitano Sanguigni della Guardia di Finanza di Villa, il direttore Umberto Milea dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il luogotenente Barberi ed il maresciallo Roncone della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, il maggiore Coniglio dei Carabinieri di Villa, il luogotenente Leocata comandante della stazione Carabinieri di Villa, il luogotenente Pagnozzi comandante della Guardia Costiera, Giuseppe Ranuccio vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, già Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria, Caterina Trecroci presidente del Consiglio comunale di Villa, Daniele Siclari consigliere comunale di Villa San Giovanni, Andrea Guarna membro della giunta regionale del Coni Calabria, Nuccio Barillà di Legambiente, Carlo Arnese di EclipsE due come voi, Antonio Laganà consigliere internazionale del Panathlon ed una rappresentativa del Blu Team Nuoto.

LE NOVITÀ: l’ambizione organizzativa di alzare ogni anno l’asticella si lega indissolubilmente con le due principali novità dell’edizione 2026, ovvero la modalità d’iscrizione alla gara e la zona d’arrivo. Riguardo la prima sfaccettatura, è facile cogliere uno sguardo all’agonismo di una competizione che aumenta ulteriormente la competitività tra i partecipanti. Gli ottanta nuotatori che si giocheranno la vittoria hanno passato il taglio delle qualificazioni, riuscendo a far segnare – nella stagione in corso – un tempo minimo ufficiale, come da parametri stabiliti dall’organizzazione e in linea con i massimi livelli italiani. Un passo in avanti notevole rispetto al passato, che ribadisce ulteriormente come la Traversata dello Stretto sia un appuntamento sportivo dall’alto tasso tecnico.

I nuotatori ruberanno l’occhio per le loro qualità in acqua, ma a rubare l’occhio ci sarà anche un nuovo scenario d’arrivo rappresentato dalla Piazza delle Repubbliche Marinare. Una novità che permette di ricordare tante edizioni della grande classica giunte proprio a Punta Pezzo tornando – adesso – a godere di una zona d’arrivo moderna e ben curata, oltre a poter nuovamente ammirare il mitico faro di Villa a far da ulteriore sfondo alla competizione richiamando lo storico logo della Traversata. Dal pilone messinese al faro villese, un campo gara che – con correnti imprevedibili e condizioni meteo-marine in mutamento – metterà a dura prova i partecipanti, chiamati quest’anno all’ulteriore sfida di imboccare la traiettoria giusta per immettersi nell’imbuto finale in direzione cartellone “arrivo”.

FAVORITI E SORPRESE: grande curiosità per chi riuscirà a diventare il nuovo vincitore della Traversata dello Stretto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro dopo Giordano e Caponi del 2025. Tra i più quotati troviamo Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi a podio nella scorsa edizione. Attenzione alle possibili sorprese rappresentate da Cristian Molonia dell’Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell’Aurelia Nuoto. Innegabile come tra le donne si guardi con grande interesse per l’argento olimpico di Rio 2016 Rachele Bruni, ma la sua compagna delle Fiamme Oro Giulia Gabbrielleschi non sarà da meno.

Possibile spazio in vetta anche per Emma Micheletti della Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri. Si attende grande competizione anche tra i Master, dove almeno in quattro partono favoriti: Nisato, Trippodo, Morellato e Panieri, oltre a Cristina Bertucci tra le donne.

EVENTI E PROMOZIONE: la sinergia organizzativa con il Comune di Villa San Giovanni funge da beneficio anche per la 62 a edizione, che andrà ad impreziosirsi con iniziative di contorno utili a far vivere la settimana di Traversata come unicità a tutto tondo. Una festa villese che sarà scandita anche da street food e artigianato locale oltre ad un concerto a cura di Studio Network54. Il giorno di gara si potrà vivere l’atmosfera della grande classica con un maxi schermo dove verranno prima presentati i profili di ogni atleta e poi proiettata la diretta integrale della gara, che sarà possibile seguire anche tramite youtube e i canali social ufficiali della Traversata. Oltre a vivere l’emozione dell’edizione annuale, è possibile approfondire la storia dell’intera competizione nata nel 1954, acquistando il primo storico libro dedicato alla manifestazione dal titolo “Traversata dello Stretto, una classica da leggenda” a firma dell’addetto stampa Paolo Messina, disponibile il 2 agosto presso il gazebo Avis presente in piazza delle Repubbliche Marinare e che sarà presentato proprio nella zona d’arrivo mercoledì 29 luglio alle ore 21:30.

DA DOMANI: conclusa la conferenza stampa, è quasi tempo di scoprire come andrà il sorteggio tra atleti e barcaioli. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati martedì pomeriggio alle 18:00 presso la piscina Il Corallo di Villa San Giovanni. Sabato – invece – si terrà la riunione tecnica con tutti i nuotatori presso la zona d’arrivo, in cui verrà organizzata anche una specifica conferenza stampa con protagonisti alcuni degli atleti al via della Traversata dello Stretto.