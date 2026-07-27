Calciomercato Reggina: altro annuncio, ufficiale De Mori. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo De Mori, proveniente dal Novara FC.

Dopo gli inizi nelle giovanili del Torino, il terzino destro classe 2007, nativo di Biella, è stato ingaggiato dal Novara, debuttando in serie C con gli azzurri nella stagione 2023/2024. Successivamente, le esperienze nelle fila di Cairese, Bari Primavera e Fasano (con quest’ultimo club, nella passata stagione, ha totalizzato ventisei presenze e messo a segno tre reti).

Ad Edoardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.