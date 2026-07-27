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Reggio, Harmos e Ulysses presentano la rassegna estiva ‘Concerti nell’Area Griso-Laboccetta’

Il parco archeologico diventa palcoscenico al tramonto: cinque concerti tra chitarra, flauto, percussioni e lirica. Ecco date, protagonisti e biglietti

27 Luglio 2026 - 15:28 | Comunicato Stampa

Reggio, Harmos e Ulysses presentano la rassegna estiva ‘Concerti nell’Area Griso-Laboccetta’

L’Associazione HARMOS (Musica, Arte, Territorio) e l’Associazione ULYSSES, presentano la rassegna estiva “Concerti nell’Area Griso-Laboccetta“.

L’iniziativa nasce con il preciso obiettivo di diffondere la cultura musicale sul territorio e valorizzare il patrimonio storico-archeologico locale,trasformando il suggestivo Parco Griso-Laboccetta in un palcoscenico a cielo aperto dove arte, storia e musica si fondono in un’esperienza unica per cittadini e turisti.

Concerti luglio agosto

Il programma musicale fa parte della programmazione estiva curata dall’Associazione Ulysses, al quarto anno di gestione dell’Area dedicata a Demetra e Kore, e si svolgerà in 5 serate al tramonto dalle ore 19,00.
La direzione artistica della rassegna è affidata ai maestri Antonio Nicolaci e Antonio Barresi, che hanno curato un programma di altissimo profilo. Entrambi vantano un prestigioso percorso professionale: Antonio Nicolaci, flautista formatosi a Vibo Valentia e Milano sotto la guida del Primo Flauto della Scala Marco Zoni, vanta importanti esibizioni in palcoscenici storici (dall’Arena di Verona al Teatro Greco di Taormina) e partecipazioni a produzioni TV con artisti come Renato Zero e Il Volo; Antonio Barresi, chitarrista reggino laureato con lode in Chitarra Classica e Flamenca è docente presso il Liceo Musicale “T. Gulli”, autore di pubblicazioni didattiche, dell’album Five Spanish Pieces si è perfezionato con maestri di fama internazionale come Leo Brouwer e Alirio Diaz.

Leggi anche

Calendario

26 Luglio, Duo Barresi – Nicolaci “Latitudini” : Viaggio Musicale tra Europa e Sud America . Antonio
Barresi (Chitarra) – Antonio Nicolaci (Flauto)
31 Luglio, “La Chitarra nel Mondo”, Antonio Barresi (Chitarra)
11 Agosto, “Percussioni nel ‘900”, Giuseppe Zema (Percussioni)
23 Agosto, “Celebri arie d’opera”, Carolina Scopelliti (Voce) – Antonio Barresi (Chitarra)
30 Agosto, “Bach, un dialogo tra l’uomo e il Signore” Antonio Barresi (Chitarra)

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Location: Area Archeologica Griso-Laboccetta, Via 2 Settembre – ReggioCalabria Biglietteria in loco: Aperta dalle ore 18:30
Costo biglietti: Intero: € 7,00 Ridotto: € 5,00 (riservato ai soci Ulysses)
Prevendita online: Disponibile su LiveTicket

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